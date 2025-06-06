Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı (5 Haziran)

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Tam Boyutta Gör Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı.

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu DEATHLOOP ve Ogu and the Secret Forest geçtiğimiz saatlerde erişime açıldı. Bunlar arasından Arkane Lyon tarafından geliştirilen DEATHLOOP, birinci şahıs nişancı oyunu. Blackreef adasında geçen oyunun amacı bitmek bilmeyen bir döngüye sıkışmış Colt’u yöneteceğimiz yapımda, zaman döngüsünün dışına çıkmak ve ona sonsuza kadar bir son vermek için yol bulmaya çalışmak.

Ogu and the Secret Forest ise, bulmacalar ve ilginç karakterlerle dolu 2D bir macera oyunu. Yapımda, sevimli karakterlerle dostluk kurarken garip yaratıkları yenerek dünyanın gizemini çözüyorsunuz...

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Her iki hediye, 5 Haziran'dan Mayıs'tan 12 Haziran'a kadar kadar ücretsiz olacak. Dolayısıyla Epic kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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