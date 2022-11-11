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    MediaTek Pentonic 1000 tanıtıldı: Amiral gemisi 4K televizyonlar için!

    MediaTek Pentonic 1000 isimli bu çip özellikleri eşliğinde tanıtıldı. 4K televizyon modelleri için üretilen bu yonga setinin muhtemel çıkış dönemi de belli oldu. MediaTek'in yeni ürünü neler sunuyor?
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    MediaTek Pentonic 1000
    MediaTek Pentonic 1000 tanıtıldı ve özellikleri ile kullanıcıların beğenisine sunuldu. Özellikle 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olan televizyon modelleri için kullanılacağı öngörülen bu çipte Dolby Vision IQ desteği mevcut olacak.

     

    MediaTek Pentonic 1000 neler sunuyor?

    Birden fazla Dolby Vision akışını paralel olarak işleyebilen bu ürün televizyonların aynı anda 8 video akışını göstermesine olanak tanıyacak. Görüntülerdeki ayrıntıların keskinliği göze çarpacak.

    Televizyon ekranı eşliğinde oyun oynamak isteyenleri de unutmayan MediaTek bu yonga setinin 144 Hz ekran yenileme hızı ile çalışan 4K çözünürlükte bile sorunsuz bir biçimde kullanılabildiğini öne sürdü.

    Otomatik Düşük Gecikme Modu (HDMI tarafından tanımlanan bir standart) eşliğinde üretilen Pentonic 1000'de bulunan yerleşik düşük gecikmeli Wi-Fi 6/6E bağlantıları sayesinde bulut tabanlı sistemlerden oyun oynanabiliyor.

    H.266 (VVC), HEVC, VP9, AVS3 ve AV1 formatlarını destekleyen bu çipin Dolby Atmos seslerini Dolby Vision görüntüleri ile eşleştirebildiği bildirildi. MediaTek Pentonic 1000 çipli ilk televizyonların önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    MediaTek Pentonic 1000 özellikleri

    • Aynı anda 8 video akışını gösterme özelliği
    • 144 Hz ekran yenileme hızı eşliğinde çalışan 4K çözünürlükte bile sorunsuz bir performans
    • Otomatik Düşük Gecikme modu
    • Wi-Fi 6/6E bağlantıları
    • H.266 (VVC), HEVC, VP0, AVS3 ve AV1 desteği
    • Dolby Atmos seslerini Dolby Vision görüntüleri ile eşleştirme
    • Entegre Ses Asistanı desteği
    • 4K OSD (on-screen display) desteği
    • HDMI 2.1 FRL (48 Gbps) desteği
    • 4X USB bağlantısı
    • Edge Smoothing (Pürüzsüz Dokular)
    • Picture Quality Scene Recognition (Sahne ve Görsel Kalitesi Tanımlama)
    • Picture Quality Object Recognition (Obje ve Görsel Kalitesi Tanımlama)
    • Advanced Picture Quality Enhancement (İleri Düzey Görsel Kalitesi Geliştirme özelliği)
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