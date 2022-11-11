MediaTek Pentonic 1000 tanıtıldı: Amiral gemisi 4K televizyonlar için!

MediaTek Pentonic 1000 tanıtıldı ve özellikleri ile kullanıcıların beğenisine sunuldu. Özellikle 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olan televizyon modelleri için kullanılacağı öngörülen bu çipte Dolby Vision IQ desteği mevcut olacak.

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MediaTek Pentonic 1000 neler sunuyor?

Birden fazla Dolby Vision akışını paralel olarak işleyebilen bu ürün televizyonların aynı anda 8 video akışını göstermesine olanak tanıyacak. Görüntülerdeki ayrıntıların keskinliği göze çarpacak.

Televizyon ekranı eşliğinde oyun oynamak isteyenleri de unutmayan MediaTek bu yonga setinin 144 Hz ekran yenileme hızı ile çalışan 4K çözünürlükte bile sorunsuz bir biçimde kullanılabildiğini öne sürdü.

Otomatik Düşük Gecikme Modu (HDMI tarafından tanımlanan bir standart) eşliğinde üretilen Pentonic 1000'de bulunan yerleşik düşük gecikmeli Wi-Fi 6/6E bağlantıları sayesinde bulut tabanlı sistemlerden oyun oynanabiliyor.

H.266 (VVC), HEVC, VP9, AVS3 ve AV1 formatlarını destekleyen bu çipin Dolby Atmos seslerini Dolby Vision görüntüleri ile eşleştirebildiği bildirildi. MediaTek Pentonic 1000 çipli ilk televizyonların önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

MediaTek Pentonic 1000 özellikleri

Aynı anda 8 video akışını gösterme özelliği

144 Hz ekran yenileme hızı eşliğinde çalışan 4K çözünürlükte bile sorunsuz bir performans

Otomatik Düşük Gecikme modu

Wi-Fi 6/6E bağlantıları

H.266 (VVC), HEVC, VP0, AVS3 ve AV1 desteği

Dolby Atmos seslerini Dolby Vision görüntüleri ile eşleştirme

Entegre Ses Asistanı desteği

4K OSD (on-screen display) desteği

HDMI 2.1 FRL (48 Gbps) desteği

4X USB bağlantısı

Edge Smoothing (Pürüzsüz Dokular)

Picture Quality Scene Recognition (Sahne ve Görsel Kalitesi Tanımlama)

Picture Quality Object Recognition (Obje ve Görsel Kalitesi Tanımlama)

Advanced Picture Quality Enhancement (İleri Düzey Görsel Kalitesi Geliştirme özelliği)

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MediaTek Pentonic 1000 tanıtıldı! İşte özellikleri