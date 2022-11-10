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    MediaTek Dimensity 9200 ile gelecek ilk akıllı telefonlar netleşti

    MediaTek'in Apple A16 Bionic'e kafa tutacak yeni üst sınıf işlemcisi Dimensity 9200 kısa bir süre önce tanıtılmıştı. Amiral gemisi yonga setiyle çıkış yapacak ilk akıllı telefonlar da netleşti.
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    MediaTek Dimensity 9200 ile gelecek ilk telefonlar netleşti Tam Boyutta Gör
    MediaTek kısa bir süre önce Dimensity 9200 olarak adlandırılan amiral gemisi mobil işlemcisini tanıttı. Lansmanın sona ermesiyle birlikte birkaç büyük marka bu yonga setini yeni akıllı telefonlarında kullanacaklarına dair resmi tanıtım kampanyaları yapmaya başladılar.

    Özellikle Asus, Vivo ve Oppo gibi şirketler Dimensity 9200 tabanlı yeni ürünler çıkarma hazırlığı yapıyor. İçeriden gelen bilgilere göre bu modeller Vivo X90, Oppo Find X6 Dimensity Edition ve Asus Zenfone 10 (veya yeni ROG Phone ailesi modeli) olarak piyasaya sürülecek.

    MediaTek Dimensity 9200 ile gelecek ilk telefonlar netleşti Tam Boyutta Gör

    Apple A16 Bionic'e rakip olacak

    Ne yazık ki şu an için söz konusu akıllı telefonların çıkış tarihi hakkında bir bilgi yok. MediaTek Dimensity 9200, ARMv9 Gen 2 mimarisi üzerine inşa edilen ilk yonga seti olarak geldi. Mobil platform Wi-Fi 7, LPDDR5X RAM ve ışın izleme teknolojisini destekliyor.

    MediaTek Dimensity 9200 ile gelecek ilk telefonlar netleşti Tam Boyutta Gör
    Apple A16 Bionic'e rakip olarak gösterilen MediaTek Dimensity 9200 ile ilgili detaylı bilgilere buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.
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