MediaTek Dimensity 9200 ile gelecek ilk akıllı telefonlar netleşti

Özellikle Asus, Vivo ve Oppo gibi şirketler Dimensity 9200 tabanlı yeni ürünler çıkarma hazırlığı yapıyor. İçeriden gelen bilgilere göre bu modeller Vivo X90, Oppo Find X6 Dimensity Edition ve Asus Zenfone 10 (veya yeni ROG Phone ailesi modeli) olarak piyasaya sürülecek.
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Ne yazık ki şu an için söz konusu akıllı telefonların çıkış tarihi hakkında bir bilgi yok. MediaTek Dimensity 9200, ARMv9 Gen 2 mimarisi üzerine inşa edilen ilk yonga seti olarak geldi. Mobil platform Wi-Fi 7, LPDDR5X RAM ve ışın izleme teknolojisini destekliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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