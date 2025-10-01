Elon Musk bu kez de kendi Wikipedia'sını geliştiriyor: Grokipedia

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör X'i (eski adıyla Twitter) satın aldıktan sonra bir anda bilgi akışını kontrol edebileceği bir konuma yükselen Elon Musk, şimdi bunu bir adım daha ileri taşımaya hazırlanıyor. Özellikle politik konularda sık sık taraf olan Musk, bu kez de Wikipedia'yı karşısına alıyor. Wikipedia'nın taraflı olduğunu ve sol görüşlü aktivistler tarafından kontrol edildiğini savunan bir tweet'i alıntılayan Musk, "xAI'da Grokipedia'yı geliştiriyoruz. Wikipedia'dan çok daha iyi olacak. Açıkçası, xAI'ın evreni anlama misyonu için atılması gereken bir adım." diyerek Wikipedia'ya rakip olacak yeni bir platform geliştirdiklerini duyurdu.

İşin arkasında xAI olduğu için, bunun yapay zeka güdümlü bir web ansiklopedisi olacağı düşünülüyor. Nitekim konuya yakın kaynaklardan alınan bilgiler de bu yeni platformun moderasyonundan Grok'un sorumlu olacağını gösteriyor. Zaten Musk'ın, gerçek kişiler tarafından düzenlenen bir Wikipedia klonu kurmaktansa, yapay zekanın şekillendireceği yeni nesil bir Wikipedia kurmayı tercih edeceği düşünülüyor. Alınan duyumlar da bunu doğruluyor.

Wikipedia'nın Tarasızlığını Yitirdiği Eleştirileri Grokipedia'nın Başarı Şansını Arttırabilir

Wikipedia'nın fazla taraflı hâle geldiğini düşünen tek isim Elon Musk değil. Musk'ın bu duyuruyu yaparken alıntıladığı David Sacks de Beyaz Saray'ın kripto ve yapay zeka sorumlusu olarak bu konuyu sık sık gündeme taşıyor. Diğer yandan Wikipedia'nın kurucularından Larry Sanger da platformun tarafsızlık ilkesinden uzaklaştığını dile getiriyor. Bunlar son dönemde Wikipedia'yı eleştiren yüksek profilli isimlerden sadece birkaçı.

Özellikle ABD'deki Cumhuriyetçi Parti destekçileri, Wikipedia'ya giderek mesafeli yaklaşıyor. Üstelik bu konuda yalnız da değil. Farklı ülkelerde de bu görüşü paylaşan politik gruplar bulunuyor. Böyle bir dönemde Elon Musk'ın Grokipedia ile farklı bir alternatif sunması, bu kitlede karşılık bulabilir. Bu da Grokipedia'nın başarı şansını arttıracaktır.

