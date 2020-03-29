Meizu 17 serisi beşli arka kamera sistemiyle gelecek

Haber Editörü
Meizu gelecek ay yeni amiral gemisi telefonlarını tanıtacak. Meizu 17 ve 17 Pro ile ilgili internete sızan çok az sayıda detay var. Son olarak bunların arasına bir yenisi eklendi.İlginizi Çekebilir Meizu 17'nin tasarımını açığa çıkaran yeni bir görsel yayınlandı
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Meizu 17 serisinin yatay olarak konumlandırılmış beşli kamera sistemine sahip olacağı ortaya çıktı. Yayınlanan görüntüdeki noktalı daire muhtemelen lazer otofokus veya halka şeklindeki LED flaşı temsil ediyor.
Meizu 17'nin muhtemel özellikleri
Meizu 17'nin 90 Hz tazeleme oranı sunan OLED ekran, 5G destekli Snapdragon 865 işlemci, LPDDR5 RAM, UFS 3.0 depolama birimi, Wi-Fi 6 desteği, NFC modülü ve ekrana gömülü ön kamera ile gelmesi bekleniyor.
Akıllı telefonun kesin çıkış tarihi ve fiyat etiketi konusunda ise henüz bir bilgi yok.
https://twitter.com/stufflistings/status/1244095784275959808 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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adam gibi yazılım desteği yok alıyorsunuz cihazı mal gibi ortada kalıyorsunuz
meizu türkiye de zaten adam gibi cihaz getirdiği de yok umarım yok olurlar.