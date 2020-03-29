Meizu 17 serisi beşli arka kamera sistemiyle gelecek

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Meizu gelecek ay yeni amiral gemisi telefonlarını tanıtacak. Meizu 17 ve 17 Pro ile ilgili internete sızan çok az sayıda detay var. Son olarak bunların arasına bir yenisi eklendi.

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Meizu 17 serisinin yatay olarak konumlandırılmış beşli kamera sistemine sahip olacağı ortaya çıktı. Yayınlanan görüntüdeki noktalı daire muhtemelen lazer otofokus veya halka şeklindeki LED flaşı temsil ediyor.

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Meizu 17'nin muhtemel özellikleri

Meizu 17'nin 90 Hz tazeleme oranı sunan OLED ekran, 5G destekli Snapdragon 865 işlemci, LPDDR5 RAM, UFS 3.0 depolama birimi, Wi-Fi 6 desteği, NFC modülü ve ekrana gömülü ön kamera ile gelmesi bekleniyor.

Akıllı telefonun kesin çıkış tarihi ve fiyat etiketi konusunda ise henüz bir bilgi yok.

https://twitter.com/stufflistings/status/1244095784275959808

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