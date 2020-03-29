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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Meizu 17 serisi beşli arka kamera sistemiyle gelecek

    Nisan ayında tanıtımlası beklenen Meizu 17 serisiyle ilgili detaylar netleşmeye devam ediyor. Amiral gemisi telefonun beşli arka kamera sistemine sahip olacağı ortaya çıktı.
    2 sa.
    766
    17
    3
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Meizu 17 serisi beşli arka kamera sistemiyle gelecek
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    Meizu gelecek ay yeni amiral gemisi telefonlarını tanıtacak. Meizu 17 ve 17 Pro ile ilgili internete sızan çok az sayıda detay var. Son olarak bunların arasına bir yenisi eklendi.

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    Meizu 17 serisinin yatay olarak konumlandırılmış  beşli kamera sistemine sahip olacağı ortaya çıktı. Yayınlanan görüntüdeki noktalı daire muhtemelen lazer otofokus veya halka şeklindeki LED flaşı temsil ediyor.

    Meizu 17 serisi beşli arka kamera sistemiyle gelecek
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    Meizu 17'nin muhtemel özellikleri

    Meizu 17'nin 90 Hz tazeleme oranı sunan OLED ekran, 5G destekli Snapdragon 865 işlemci, LPDDR5 RAM, UFS 3.0 depolama birimi, Wi-Fi 6 desteği, NFC modülü ve ekrana gömülü ön kamera ile gelmesi bekleniyor.

    Akıllı telefonun kesin çıkış tarihi ve fiyat etiketi konusunda ise henüz bir bilgi yok.



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    haktan24 1 sa.
    meızu cep telefonu alan yazılım güncellemesini unutsun kesinlikle
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    Guest Account (misafir hesap) 2 sa.
    5 de yetmez 10 tane kamera isteriz. 10 kamera olursa meizu şaha kalkar. herkes meizu alır.
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    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 2 sa.
    mümkünse bu marka piyasaya telefon sürmesin
    adam gibi yazılım desteği yok alıyorsunuz cihazı mal gibi ortada kalıyorsunuz
    meizu türkiye de zaten adam gibi cihaz getirdiği de yok umarım yok olurlar.
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