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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo Reno 5, Mayıs ayında tanıtılabilir

    Oppo çok yakında Reno 3 serisinin devam modelini piyasaya sürecek. Çin'de 4 rakamı uğursuz sayıldığı için şirketin yeni telefonu Reno 5 olarak isimlendireceği söyleniyor.
    55 dk.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Oppo Reno 5, Mayıs ayında tanıtılabilir
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    Güvenilir bir Çinli kaynaktan gelen bilgilere göre Oppo Reno 3’ün devam modeli önümüzdeki Mayıs ayında tanıtılacak. Bu da şirketin Nisan ayında Ace 2'yi hemen sonrasında ise Reno 5 serisinin piyasaya süreceği anlamına geliyor.

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    Bildiğiniz üzere Çinlilerde 4 rakamının uğursuz olduğuna yönelik bir inanış var. Bu nedenle Oppo'nun Reno 3'ten direkt olarak Reno 5'e atlaması bekleniyor. Yeni seri kapsamında orta ve üst-orta sınıf akıllı telefonlar sunulacak.

    Oppo Reno 5, Mayıs ayında tanıtılabilir
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    Köpekbalığı yüzgeci selfie kamerası geri mi dönüyor?

    Şu an itibarıyla Reno 5 serisi akıllı telefonlarla ilgili çok fazla bilgi yok. Ancak, şirketin en son Reno 2'de gördüğümüz köpekbalığı yüzgeci şeklindeki ön kamera tasarımını geri getirebileceği söyleniyor.



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