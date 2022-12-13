Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Meizu 20 serisi 80 W hızlı şarj desteği ile piyasaya sürülebilir

    Bir hafta önce Geekbench 5 testi ile sınandığı iddia edilen Meizu 20 serisi için yeni bilgiler yayımlanmaya devam ediyor. Meizu 20 ve Meizu 20 Pro ikilisi 3C isimli sertifikasyon sitesinde görüldü.
    Oy Ver
    Meizu 20
    Meizu 20 serisi ile Snapdragon 8 serisi işlemciler bir araya getirilebilir. Çin'in 3C isimli sertifikasyon sitesinde tespit edilen yeni Meizu telefonlarını model numarası UP2040 olan bir şarj cihazı destekleyecek.

    Meizu 20 serisi neler sunacak?

    Bu şarj cihazının 80 W'a kadar hızlı şarj altyapısı sağlayacağı iddia edildi. Ayrıca Meizu 20 modellerinin kablosuz şarj teknolojisi ile de donatılacağı belirtildi. Geçen yıl marketlerdeki yerini alan Meizu 18 Pro 40 W kablosuz şarj desteği ile kullanıcıların beğenisine sunuldu.

    Meizu 20 Pro'nun 50 W kablosuz şarj teknolojisi ile satışa sunulacağı ve bu teknolojinin Meizu 18 Pro'da kullanılan teknolojiden daha hızlı olacağı konuşuluyor. , Meizu 20 Pro'nun Snapdragon 8 Gen 2 isimli işlemci ile güçlendirileceği söyleniyor.

    Bu model için iki adet konfigürasyon hazırlandığı öne sürüldü: 8 GB RAM + 256 GB depolama alanı ve 12 GB RAM + 512 GB depolama alanı. Kendisinin üç adet renk seçeneği ile karşımıza çıkacağı tahmin ediliyor ama bu renk seçenekleri hakkında henüz kesinleşmiş olan bir bilgi yok.

    Meizu 20 Pro Tam Boyutta Gör
    Meizu 20'nin de gücünü Snapdragon 8 Gen 2'den alacağı bildirildi. Bunun dışında Meizu 20 serisinin model numaraları ile ilgili kafa karıştıran bir durum mevcut.

    Meizu 20 daha önce karşımıza M381Q model numarasıyla çıktı. Kendisinin Pro modeli ise M391Q model numarasıyla görüldü ancak kısa bir süre önce model numarası m2392 olan bir amiral gemisi Meizu telefonu Geekbench'te saptandı.

    Meizu 20 ve Meizu 20 Pro ikilisinin 2023'ün birinci çeyreğinde resmiyete döküleceği düşünülüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy M23 5G
    Samsung Galaxy M23 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP14 Diz&#252;st&#252; Bilgisayar
    HP14 Dizüstü Bilgisayar
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız