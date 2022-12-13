Meizu 20 serisi ile Snapdragon 8 serisi işlemciler bir araya getirilebilir. Çin'in 3C isimli sertifikasyon sitesinde tespit edilen yeni Meizu telefonlarını model numarası UP2040 olan bir şarj cihazı destekleyecek.

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Meizu 20 serisi neler sunacak?

Bu şarj cihazının 80 W'a kadar hızlı şarj altyapısı sağlayacağı iddia edildi. Ayrıca Meizu 20 modellerinin kablosuz şarj teknolojisi ile de donatılacağı belirtildi. Geçen yıl marketlerdeki yerini alan Meizu 18 Pro 40 W kablosuz şarj desteği ile kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Meizu 20 Pro'nun 50 W kablosuz şarj teknolojisi ile satışa sunulacağı ve bu teknolojinin Meizu 18 Pro'da kullanılan teknolojiden daha hızlı olacağı konuşuluyor. , Meizu 20 Pro'nun Snapdragon 8 Gen 2 isimli işlemci ile güçlendirileceği söyleniyor.

Bu model için iki adet konfigürasyon hazırlandığı öne sürüldü: 8 GB RAM + 256 GB depolama alanı ve 12 GB RAM + 512 GB depolama alanı. Kendisinin üç adet renk seçeneği ile karşımıza çıkacağı tahmin ediliyor ama bu renk seçenekleri hakkında henüz kesinleşmiş olan bir bilgi yok.

Tam Boyutta Gör Meizu 20'nin de gücünü Snapdragon 8 Gen 2'den alacağı bildirildi. Bunun dışında Meizu 20 serisinin model numaraları ile ilgili kafa karıştıran bir durum mevcut.

Meizu 20 daha önce karşımıza M381Q model numarasıyla çıktı. Kendisinin Pro modeli ise M391Q model numarasıyla görüldü ancak kısa bir süre önce model numarası m2392 olan bir amiral gemisi Meizu telefonu Geekbench'te saptandı.

Meizu 20 ve Meizu 20 Pro ikilisinin 2023'ün birinci çeyreğinde resmiyete döküleceği düşünülüyor.

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Meizu 20 serisi 80 W hızlı şarj desteği ile piyasaya sürülebilir