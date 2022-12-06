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    İddia: Meizu 20, Snapdragon 8 Gen 2 ve 12 GB RAM ile Geekbench 5 testinde

    Meizu 20 için bekleyen kullanıcılar en son geçen yılın mart ayında Meizu 18 serisi hakkında bilgi edindi. Yaklaşık 2 yıllık bir aradan sonra yeni bir iddia ortaya atıldı: Geekbench 5 testi!
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    Meizu 20 Tam Boyutta Gör
    Bu yılın haziran ayında Meizu'nun yüzde 79.09'luk hissesini satın alan Xingji Times'ın önümüzdeki yıl Meizu 20 isimli bir akıllı telefonu satışa sunacağı konuşuluyor. İşte bu model için bir Geekbench 5 testi yayımlandığı öne sürüldü.

    Geekbench 5 testi: Meizu 20 ne zaman çıkacak?

    Bu soruya olumlu veya olumsuz bir cevap vermek henüz mümkün değil ancak bazı kaynaklar bu testte yer alan akıllı telefonun Meizu 20 olduğunu söylüyor. Model numarası M2392 olan bu cihazın gücünü Snapdragon 8 Gen 2'den aldığı bildirildi.

    Bu işlemciye grafik konusunda Adreno 740 yardım ediyor. Bir aksilik olmazsa yeni Meizu modelinin Android 13 ile donatılacağı ifade edildi. Tek çekirdek testinden 1409 puan alan M2392'nin çok çekirdekli testten 4199 puan aldığı öğrenildi.

    Meizu 20 Pro Tam Boyutta Gör

    Meizu 20 veya Meizu 20 Pro olduğu düşünülen bu ürünün Pro etiketli olan versiyonu için iki seçeneğin marketlerdeki yerini alacağı düşünülüyor: 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı.

    Snapdragon 8 Gen 2 ile kullanıcıların beğenisine sunulacağı söylenen Meizu 20 serisi önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Çin'de satışa sunulabilir. Bu serinin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2022/12/06/possible-meizu-20-with-snapdragon-8-gen-2-12gb-ram-arrives-on-geekbench/ https://www.techgoing.com/alleged-meizu-20-with-snapdragon-8-gen-2-spotted-on-geekbench/
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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 19 saat önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 19 saat önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 23 saat önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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