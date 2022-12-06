İddia: Meizu 20, Snapdragon 8 Gen 2 ve 12 GB RAM ile Geekbench 5 testinde

Tam Boyutta Gör Bu yılın haziran ayında Meizu'nun yüzde 79.09'luk hissesini satın alan Xingji Times'ın önümüzdeki yıl Meizu 20 isimli bir akıllı telefonu satışa sunacağı konuşuluyor. İşte bu model için bir Geekbench 5 testi yayımlandığı öne sürüldü.

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Geekbench 5 testi: Meizu 20 ne zaman çıkacak?

Bu soruya olumlu veya olumsuz bir cevap vermek henüz mümkün değil ancak bazı kaynaklar bu testte yer alan akıllı telefonun Meizu 20 olduğunu söylüyor. Model numarası M2392 olan bu cihazın gücünü Snapdragon 8 Gen 2'den aldığı bildirildi.

Bu işlemciye grafik konusunda Adreno 740 yardım ediyor. Bir aksilik olmazsa yeni Meizu modelinin Android 13 ile donatılacağı ifade edildi. Tek çekirdek testinden 1409 puan alan M2392'nin çok çekirdekli testten 4199 puan aldığı öğrenildi.

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Meizu 20 veya Meizu 20 Pro olduğu düşünülen bu ürünün Pro etiketli olan versiyonu için iki seçeneğin marketlerdeki yerini alacağı düşünülüyor: 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı.

Snapdragon 8 Gen 2 ile kullanıcıların beğenisine sunulacağı söylenen Meizu 20 serisi önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Çin'de satışa sunulabilir. Bu serinin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.

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İddia: Meizu 20, Geekbench 5 testi ile sınanmış olabilir