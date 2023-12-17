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    Meizu 21 Pro, Çin'de sertifika aldı: İşte beklenen özellikleri

    Meizu, 30 Kasım'da Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili Meizu 21 telefonunu tanıttı. Meizu 21 Pro modeli de Çin'de MIIT sertifikasını aldı. Bu, telefonun yakında çıkış yapacağını gösteriyor.
    meizu 21 pro çin sertifika işte beklenen özellikleri Tam Boyutta Gör
    Meizu, Çin’de Meizu 21 amiral gemisi akıllı telefonunu piyasaya sürdü. İlginç olarak Meizu 21 Pro modeli tanıtılmadı. 17 Aralık’ta Pro versiyon Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’ndan onay aldı. Bu da Meizu 21 Pro’nun yakında piyasaya sürüleceği anlamına geliyor.

    M481Q ve M481S model numaralarını taşıyan iki yeni Meizu telefon, CMITT yetkilisinden onay aldı. Bu modellerin yakında çıkacak Meizu 21 Pro’nun varyantları olduğuna inanılıyor. Telefonlar, Çin’de yakında piyasaya sürülecek.

    Meizu 21 Pro beklenen özellikleri

    Meizu 21 Pro, muhtemelen standart modele de güç veren Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile gelecek. Meizu 21, 1.5k çözünürlük sunan 6.55 inç AMOLED panele sahip olduğundan Pro’nun 2k çözünürlüklü daha büyük ekranla gelmesi muhtemel. Meizu 21, 80w şarjı destekleyen 4800 mAh bataryaya sahip. Meizu 21 Pro, muhtemelen 80w kablolu, 50w kablosuz şarjı destekleyen 5020 mAh bataryaya sahip olacak. Kamera tarafında, Meizu 20 Pro’da telefoto kamera olmasına rağmen Meizu 21’de telefoto kamera görmedik. Pro modelde gelme olasılığı yüksek.

    Meizu 21 Pro’nun en geç Ocak 2024’te Çin’de çıkması bekleniyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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