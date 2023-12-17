Meizu 21 Pro, Çin'de sertifika aldı: İşte beklenen özellikleri

M481Q ve M481S model numaralarını taşıyan iki yeni Meizu telefon, CMITT yetkilisinden onay aldı. Bu modellerin yakında çıkacak Meizu 21 Pro’nun varyantları olduğuna inanılıyor. Telefonlar, Çin’de yakında piyasaya sürülecek.
Meizu 21 Pro beklenen özellikleri
Meizu 21 Pro, muhtemelen standart modele de güç veren Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile gelecek. Meizu 21, 1.5k çözünürlük sunan 6.55 inç AMOLED panele sahip olduğundan Pro’nun 2k çözünürlüklü daha büyük ekranla gelmesi muhtemel. Meizu 21, 80w şarjı destekleyen 4800 mAh bataryaya sahip. Meizu 21 Pro, muhtemelen 80w kablolu, 50w kablosuz şarjı destekleyen 5020 mAh bataryaya sahip olacak. Kamera tarafında, Meizu 20 Pro’da telefoto kamera olmasına rağmen Meizu 21’de telefoto kamera görmedik. Pro modelde gelme olasılığı yüksek.
Meizu 21 Pro’nun en geç Ocak 2024’te Çin’de çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.