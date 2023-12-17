Tam Boyutta Gör Meizu, Çin’de Meizu 21 amiral gemisi akıllı telefonunu piyasaya sürdü. İlginç olarak Meizu 21 Pro modeli tanıtılmadı. 17 Aralık’ta Pro versiyon Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’ndan onay aldı. Bu da Meizu 21 Pro’nun yakında piyasaya sürüleceği anlamına geliyor.

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M481Q ve M481S model numaralarını taşıyan iki yeni Meizu telefon, CMITT yetkilisinden onay aldı. Bu modellerin yakında çıkacak Meizu 21 Pro’nun varyantları olduğuna inanılıyor. Telefonlar, Çin’de yakında piyasaya sürülecek.

Meizu 21 Pro beklenen özellikleri

Meizu 21 Pro, muhtemelen standart modele de güç veren Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile gelecek. Meizu 21, 1.5k çözünürlük sunan 6.55 inç AMOLED panele sahip olduğundan Pro’nun 2k çözünürlüklü daha büyük ekranla gelmesi muhtemel. Meizu 21, 80w şarjı destekleyen 4800 mAh bataryaya sahip. Meizu 21 Pro, muhtemelen 80w kablolu, 50w kablosuz şarjı destekleyen 5020 mAh bataryaya sahip olacak. Kamera tarafında, Meizu 20 Pro’da telefoto kamera olmasına rağmen Meizu 21’de telefoto kamera görmedik. Pro modelde gelme olasılığı yüksek.

Meizu 21 Pro’nun en geç Ocak 2024’te Çin’de çıkması bekleniyor.

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Meizu 21 Pro, Çin'de sertifika aldı: İşte beklenen özellikleri