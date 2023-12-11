Bütçe dostu Realme V50 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri

Realme V50 ve V50s, tasarım olarak Realme 11x ile aynı, kamerası farklı ve daha yavaş şarj oluyor. Telefonlar, düz çerçeve tasarımına ve dairesel kamera modülüne sahip. 7.89mm inceliğinde, 190 gr ağırlığında olan telefonlar, 6.7 inç ekrana sahip. LCD panel, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 680 nit parlaklık sağlıyor. MediaTek’in Dimensity 6100 Plus işlemcisiden güç alan telefonlar, çift arka kamera kurulumuna sahip. 13MP ana kameraya detayları belirtilmeyen ikinci bir sensör (muhtemelen derinlik sensörü) eşlik ediyor. Öndeki kamera da 8MP.
Android 13 tabanlı Realme UI 4.0 ile gelen Realme V50 5G telefon, iki farklı bellek ve depolama alanı ile geliyor: 6GB+128GB ve 8GB+256GB. MicroSD kart desteği, 3.5mm kulaklık girişi mevcut. Telefonlar, 5000 mAh bataryadan güç alıyor ancak şarj hızı belirtilmemiş. Son olarak, parmak izi okuyucu yanda.
Realme V50 serisi Çin’de 165 dolar başlangıç fiyatıyla satışta. Mor ve siyah renk seçenekleriyle gelen telefonların bellek ve depolama alanına göre fiyatlandırması şu şekilde:
Realme V50 fiyatı
- 6GB + 128GB: 165 dolar
- 8GB + 256GB: 195 dolar
Realme V50s fiyatı
- 6GB + 128GB: 210 dolar
- 8GB + 256GB: 250 dolar
Realme V50s özellikleri
- Ekran: 6.72 inç, FHD+, 120Hz, 680 nit, LCD
- İşlemci: MediaTek Dimensity 6100 Plus
- Bellek: 6GB / 8GB RAM
- Depolama: 128GB / 256GB
- Arka kamera: 13MP (birincil) + 2MP (derinlik)
- Ön kamera: 8MP
- Batarya: 5000 mAh
- Yazılım: Android 13, Realme UI 4.0
- Ağırlık: 190 gr
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven sizden âlâ istilacı yok...
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.