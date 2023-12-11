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    Bütçe dostu Realme V50 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri

    Realme, Çin'de yeni uygun fiyatlı telefon modellerini tanıttı. Realme V50 ve Realme V50s, bütçe dostu telefon arayanlar için yeni seçeneklerden biri olacak.     
    realme v50 & v50s tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Realme’nin yeni bütçe dostu 5G akıllı telefonları farklı isim taşıyor ancak ilginç olarak ayrı iki model olarak çıkmadı. Daha ucuz olan Realme V50 operatör kilitli versiyon, Realme V50s ise SIM kilitsiz versiyon olarak satılacak. Peki, Realme V50 özellikleri ile neler sunuyor?

    Realme V50 ve V50s, tasarım olarak Realme 11x ile aynı, kamerası farklı ve daha yavaş şarj oluyor. Telefonlar, düz çerçeve tasarımına ve dairesel kamera modülüne sahip. 7.89mm inceliğinde, 190 gr ağırlığında olan telefonlar, 6.7 inç ekrana sahip. LCD panel, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 680 nit parlaklık sağlıyor. MediaTek’in Dimensity 6100 Plus işlemcisiden güç alan telefonlar, çift arka kamera kurulumuna sahip. 13MP ana kameraya detayları belirtilmeyen ikinci bir sensör (muhtemelen derinlik sensörü) eşlik ediyor. Öndeki kamera da 8MP.

    Android 13 tabanlı Realme UI 4.0 ile gelen Realme V50 5G telefon, iki farklı bellek ve depolama alanı ile geliyor: 6GB+128GB ve 8GB+256GB. MicroSD kart desteği, 3.5mm kulaklık girişi mevcut. Telefonlar, 5000 mAh bataryadan güç alıyor ancak şarj hızı belirtilmemiş. Son olarak, parmak izi okuyucu yanda.

    Realme V50 serisi Çin’de 165 dolar başlangıç fiyatıyla satışta. Mor ve siyah renk seçenekleriyle gelen telefonların bellek ve depolama alanına göre fiyatlandırması şu şekilde:

    Realme V50 fiyatı

    • 6GB + 128GB: 165 dolar
    • 8GB + 256GB: 195 dolar

    Realme V50s fiyatı

    • 6GB + 128GB: 210 dolar
    • 8GB + 256GB: 250 dolar

    Realme V50s özellikleri

    • Ekran: 6.72 inç, FHD+, 120Hz, 680 nit, LCD
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 6100 Plus
    • Bellek: 6GB / 8GB RAM
    • Depolama: 128GB / 256GB
    • Arka kamera: 13MP (birincil) + 2MP (derinlik)
    • Ön kamera: 8MP
    • Batarya: 5000 mAh
    • Yazılım: Android 13, Realme UI 4.0
    • Ağırlık: 190 gr
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Beiti2ol 1 saat önce

    @ccguven sizden âlâ istilacı yok...

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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