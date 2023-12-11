Bütçe dostu Realme V50 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Realme’nin yeni bütçe dostu 5G akıllı telefonları farklı isim taşıyor ancak ilginç olarak ayrı iki model olarak çıkmadı. Daha ucuz olan Realme V50 operatör kilitli versiyon, Realme V50s ise SIM kilitsiz versiyon olarak satılacak. Peki, Realme V50 özellikleri ile neler sunuyor?

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Realme V50 ve V50s, tasarım olarak Realme 11x ile aynı, kamerası farklı ve daha yavaş şarj oluyor. Telefonlar, düz çerçeve tasarımına ve dairesel kamera modülüne sahip. 7.89mm inceliğinde, 190 gr ağırlığında olan telefonlar, 6.7 inç ekrana sahip. LCD panel, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 680 nit parlaklık sağlıyor. MediaTek’in Dimensity 6100 Plus işlemcisiden güç alan telefonlar, çift arka kamera kurulumuna sahip. 13MP ana kameraya detayları belirtilmeyen ikinci bir sensör (muhtemelen derinlik sensörü) eşlik ediyor. Öndeki kamera da 8MP.

Android 13 tabanlı Realme UI 4.0 ile gelen Realme V50 5G telefon, iki farklı bellek ve depolama alanı ile geliyor: 6GB+128GB ve 8GB+256GB. MicroSD kart desteği, 3.5mm kulaklık girişi mevcut. Telefonlar, 5000 mAh bataryadan güç alıyor ancak şarj hızı belirtilmemiş. Son olarak, parmak izi okuyucu yanda.

Realme V50 serisi Çin’de 165 dolar başlangıç fiyatıyla satışta. Mor ve siyah renk seçenekleriyle gelen telefonların bellek ve depolama alanına göre fiyatlandırması şu şekilde:

Realme V50 fiyatı

6GB + 128GB : 165 dolar

: 165 dolar 8GB + 256GB: 195 dolar

Realme V50s fiyatı

6GB + 128GB : 210 dolar

: 210 dolar 8GB + 256GB: 250 dolar

Realme V50s özellikleri

Ekran : 6.72 inç, FHD+, 120Hz, 680 nit, LCD

: 6.72 inç, FHD+, 120Hz, 680 nit, LCD İşlemci : MediaTek Dimensity 6100 Plus

: MediaTek Dimensity 6100 Plus Bellek : 6GB / 8GB RAM

: 6GB / 8GB RAM Depolama : 128GB / 256GB

: 128GB / 256GB Arka kamera : 13MP (birincil) + 2MP (derinlik)

: 13MP (birincil) + 2MP (derinlik) Ön kamera : 8MP

: 8MP Batarya : 5000 mAh

: 5000 mAh Yazılım : Android 13, Realme UI 4.0

: Android 13, Realme UI 4.0 Ağırlık: 190 gr

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Realme V50s tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı