Meizu yeni kablosuz kulaklığını tanıtmaya hazırlanıyor

Çinli teknoloji şirketi Meizu, önümüzdeki günlerde yeni kablosuz kulaklığını tanıtacak. Yayınlanan postere bakılırsa Meizu POP 2s olarak piyasada boy gösterecek model geçtiğimiz yıl satışa sunulan Meizu POP 2'nin geliştirilmiş versiyonu olacak.İlginizi Çekebilir Huawei'den yeni tam kablosuz kulaklık geliyor: FreeBuds Pro
Ayrıca Bkz. "Oppo A15 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"
Meizu, lansman etkinliğini 20 Ekim tarihinde gerçekleştirecek. Posterde kulaklıkların nasıl bir görünüme sahip olacağı ana hatlarıyla tasvir edilirken ne gibi teknik özelliklere sahip olacakları konusunda herhangi bir detay verilmiyor.
Gürültü azaltma teknolojisi bekleniyor
Kablosuz kulaklığın gürültü azaltma teknolojisine sahip olması bekleniyor. Buna ek olarak olarak pil ömrünün tatmin edici seviyede olacağını söyleyebiliriz. Zir önceki modelin de bu yanı oldukça kuvvetliydi.
Meizu POP 2'nin tek şarjla 8 saate kadar müzik keyfi sunduğunu hatırlatalım. Şarj kutusu ise 24 saate kadar ekstra pil ömrü sağlayabiliyor. Bakalım şirketin yeni kablosuz kulaklığı tüketicilerin beklentisini karşılayacak mı?
https://weibo.com/2683843043/JpsQwFtL6 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
v
noluyo
bu ne la
.
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS