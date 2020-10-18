Meizu yeni kablosuz kulaklığını tanıtmaya hazırlanıyor

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Çinli teknoloji şirketi Meizu, önümüzdeki günlerde yeni kablosuz kulaklığını tanıtacak. Yayınlanan postere bakılırsa Meizu POP 2s olarak piyasada boy gösterecek model geçtiğimiz yıl satışa sunulan Meizu POP 2'nin geliştirilmiş versiyonu olacak.

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Meizu, lansman etkinliğini 20 Ekim tarihinde gerçekleştirecek. Posterde kulaklıkların nasıl bir görünüme sahip olacağı ana hatlarıyla tasvir edilirken ne gibi teknik özelliklere sahip olacakları konusunda herhangi bir detay verilmiyor.

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Gürültü azaltma teknolojisi bekleniyor

Kablosuz kulaklığın gürültü azaltma teknolojisine sahip olması bekleniyor. Buna ek olarak olarak pil ömrünün tatmin edici seviyede olacağını söyleyebiliriz. Zir önceki modelin de bu yanı oldukça kuvvetliydi.

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Meizu POP 2'nin tek şarjla 8 saate kadar müzik keyfi sunduğunu hatırlatalım. Şarj kutusu ise 24 saate kadar ekstra pil ömrü sağlayabiliyor. Bakalım şirketin yeni kablosuz kulaklığı tüketicilerin beklentisini karşılayacak mı?

https://weibo.com/2683843043/JpsQwFtL6

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