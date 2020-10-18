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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Meizu yeni kablosuz kulaklığını tanıtmaya hazırlanıyor

    Meizu önümüzdeki birkaç gün içerisinde yeni tam kablosuz kulaklığını tanıtacak. Meizu POP 2s olarak adlandırılan model geçen yıl piyasaya sürülen Meizu POP 2'nin geliştirilmiş versiyonu olacak.
    4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Meizu yeni kablosuz kulaklığını tanıtmaya hazırlanıyor
    Tam Boyutta Gör

    Çinli teknoloji şirketi Meizu, önümüzdeki günlerde yeni kablosuz kulaklığını tanıtacak. Yayınlanan postere bakılırsa Meizu POP 2s olarak piyasada boy gösterecek model geçtiğimiz yıl satışa sunulan Meizu POP 2'nin geliştirilmiş versiyonu olacak.

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    Ayrıca Bkz. "Oppo A15 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"

    Meizu, lansman etkinliğini 20 Ekim tarihinde gerçekleştirecek. Posterde kulaklıkların nasıl bir görünüme sahip olacağı ana hatlarıyla tasvir edilirken ne gibi teknik özelliklere sahip olacakları konusunda herhangi bir detay verilmiyor.

    Gürültü azaltma teknolojisi bekleniyor

    Kablosuz kulaklığın gürültü azaltma teknolojisine sahip olması bekleniyor. Buna ek olarak olarak pil ömrünün tatmin edici seviyede olacağını söyleyebiliriz. Zir önceki modelin de bu yanı oldukça kuvvetliydi.

    Meizu yeni kablosuz kulaklığını tanıtmaya hazırlanıyor
    Tam Boyutta Gör

    Meizu POP 2'nin tek şarjla 8 saate kadar müzik keyfi sunduğunu hatırlatalım. Şarj kutusu ise 24 saate kadar ekstra pil ömrü sağlayabiliyor. Bakalım şirketin yeni kablosuz kulaklığı tüketicilerin beklentisini karşılayacak mı?



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    dımmışali (durmuş bahça) 19 sa.
    Hangisini alacağım bilmiyorum.
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