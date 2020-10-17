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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo A15 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, uzun süredir gündemi meşgul eden Oppo A15'i sonunda tanıttı. Bütçe dostu fiyatla gelen cihaz Helio P35 işlemci ve üçlü arka kamera sistemiyle sunuluyor.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Oppo A15 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, yeni bir bütçe dostu telefon çıkardı. Oppo A15 olarak adlandırılan cihaz büyük ekran, Helio P35 yonga seti, üç arka kamera ve 4.230 mAh kapasiteli batarya ile geliyor.

    Ekran

    Akıllı telefonda 1600 × 720 piksel çözünürlüğe sahip 6.52 inç ekran var. Ekran, tüm ön panel alanının %89'unu kaplıyor. Ayrıca zararlı mavi ışığı filtreleyen ve göz yorgunluğunu azaltan özelliklerle donatıldığını ekleyelim.

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    Donanım

    Oppo A15 gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Helio P35 işlemci ve 3 GB RAM'den alıyor. Cihazda 32 GB dahili depolama alanı mevcut. Ancak hafızayı microSD kartla 256 GB'a kadar yükseltmek mümkün. Pil kapasitesi 4.230 mAh olarak açıklandı. Ne yazık ki şarj hızı konusunda herhangi bir detay yok.

    Oppo A15 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Kamera

    Akıllı telefonun arka panelindeki kare kamera ünitesinde üç görüntü sensörü bulunuyor:

    • 13 megapiksel ana sensör
    • 2 megapiksel makro kamera
    • 2 megapiksel derinlik sensörü

    Bununla birlikte ön tarafta 5 megapiksellik bir selfie kamerası görev yapıyor.

    Oppo A15 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Diğer Özellikler

    Cihazın yan tarafa monte edilmiş parmak izi tarayıcısı var. Kutudan ise Android 10 tabanlı ColorOS 7.2 arayüzü yüklü şekilde çıkıyor.

    Fiyat Etiketi

    Oppo A15 şu an sadece Amazon Hindistan'da satışa sunulacak. Satışlar önümüzdeki günlerde başlayacak. Akıllı telefon Dinamik Siyah ve Gizemli Mavi olmak üzere iki renk seçeneği ile sunuluyor. Fiyat etiketi ise 150 dolar.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    zdniz (dniz yıldırım) 5 gün en beğenilen Moueson
    Ucuzluk vergisimiz var yetki belgesi adı altında bilmiyormusun en az 2800-3000 arası gelir
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Bay Robot ( tunc) 5 gün
    O ekran büyüklüğüne o çözünürlük?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    hareketliperde (tuluy ....) 5 gün
    3200tl h.o
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Moueson 5 gün hareketliperde
    Ürün 150 dolarmış nasıl 3200 TL oluyor ?
    2 Yanıt Yanıtla
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