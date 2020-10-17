Oppo A15 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, yeni bir bütçe dostu telefon çıkardı. Oppo A15 olarak adlandırılan cihaz büyük ekran, Helio P35 yonga seti, üç arka kamera ve 4.230 mAh kapasiteli batarya ile geliyor.

Ekran

Akıllı telefonda 1600 × 720 piksel çözünürlüğe sahip 6.52 inç ekran var. Ekran, tüm ön panel alanının %89'unu kaplıyor. Ayrıca zararlı mavi ışığı filtreleyen ve göz yorgunluğunu azaltan özelliklerle donatıldığını ekleyelim.

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Donanım

Oppo A15 gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Helio P35 işlemci ve 3 GB RAM'den alıyor. Cihazda 32 GB dahili depolama alanı mevcut. Ancak hafızayı microSD kartla 256 GB'a kadar yükseltmek mümkün. Pil kapasitesi 4.230 mAh olarak açıklandı. Ne yazık ki şarj hızı konusunda herhangi bir detay yok.

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Kamera

Akıllı telefonun arka panelindeki kare kamera ünitesinde üç görüntü sensörü bulunuyor:

13 megapiksel ana sensör

ana sensör 2 megapiksel makro kamera

2 megapiksel derinlik sensörü

Bununla birlikte ön tarafta 5 megapiksellik bir selfie kamerası görev yapıyor.

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Diğer Özellikler

Cihazın yan tarafa monte edilmiş parmak izi tarayıcısı var. Kutudan ise Android 10 tabanlı ColorOS 7.2 arayüzü yüklü şekilde çıkıyor.

Fiyat Etiketi

Oppo A15 şu an sadece Amazon Hindistan'da satışa sunulacak. Satışlar önümüzdeki günlerde başlayacak. Akıllı telefon Dinamik Siyah ve Gizemli Mavi olmak üzere iki renk seçeneği ile sunuluyor. Fiyat etiketi ise 150 dolar.

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