Meksika’nın ilk yerli elektrikli aracı tanıtıldı: 6 kişilik Olinia Uno 8.600 dolar

Uno, Meksika’da tasarlanan ve devlet desteğiyle yine ülkede üretilecek olan kompakt bir altı kişilik elektrikli araç. Geleneksel binek elektrikli otomobillerden farklı olarak uzun yol değil, motosiklet ve üç tekerlekli taksilerin yerini almayı hedefliyor.
Araç, yalnızca 14,7 kWsa kapasiteli LFP batarya kullanıyor ve tek bir elektrik motoruyla 17 hp güç sunuyor. Azami hızı ise 50 km/s ile sınırlı. Bu yönüyle performanstan çok işlevselliğe odaklanıyor.
Altı kişilik kabini, sık dur-kalk yapılan kısa mesafeli toplu taşıma ve taksi kullanımına uygun şekilde tasarlanmış. Geniş tutamaklar ve kolay erişim sağlayan kapılar da bu kullanım amacını destekliyor.
Genel olarak Olinia Uno, yüksek performanslı bir elektrikli araç olmaktan ziyade, düşük maliyetli şehir içi toplu mobilite çözümü olarak konumlanıyor.
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