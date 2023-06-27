Meme coin çılgınlığı yeniden başlıyor: Wall Street Memes geliyor!

Tam Boyutta Gör Nisan ayında büyük kazanç elde eden ve yatırımcısının yüzünü güldüren meme coinler, sonrasında yaşadığı düşüşle gündeme gelmiş ve meme coin sezonu sona mı erdi gibi sorulara yol açmıştı. Özellikle Pepe coin’in Mayıs ayının başındaki rekor seviyesinden yüzde 60 civarında değer kaybetmesi, meme coin yatırımcılarını umutsuzluğa sevk etmişti. Ne var ki yaşanan gelişmeler meme coin çılgınlığının yeniden hız kazandığını ve çok sayıda yatırımcının meme coin projelerine yöneldiğini gösterdi. Hala tüm zamanların en yüksek seviyesinin yüzde 63 altında olan Pepe coin, son 14 gün içerisinde kaydettiği yüzde 72,2’lik artışla yatırımcısına nefes aldırdı.

Yatırımcıların meme coinlere yönelmesinde etkili olan olayların başında dünyanın en büyük kripto para borsalarına açılan davalar geldi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından önce Binance ve sonrasında Coinbase borsasına açılan davalar sektörde belirsizliğe yol açarken bu borsalardan çıkan yatırımcıların yeni projelere yönelme eğiliminde olduğu görüldü.

Zamanında Dogecoin ve Shiba Inu’ya yatırım yapma fırsatını kaçıran veya Pepe coin’in yaşadığı düşüşle ağzı yanan ve yeni bir arayışa giren yatırımcıların karşısına çıkan projelerden biri olan Wall Street Memes, ön satış etkinliğinde topladığı fonlar ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Wall Street Memes token satın almak için çok sayıda yatırımcının ön satış etkinliğine katıldığı gözlemlenirken projenin dinamikleri ve vadettikleri gündeme geldi.

Wall Street Memes nedir ve yatırımcısına ne vadediyor? Gelin birlikte bu meme coin projesini inceleyelim.

Wall Street Memes Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Wall Street Memes projesinin çıkış noktası, 2021 yılında gerçekleşen ve küçük yatırımcıların Wall Street’e karşı birleştiği Gamestop isimli tarihi bir olaya dayanıyor.

Sosyal hesaplarında 1 milyondan fazla takipçiye sahip olan Wall Street Memes projesi, kendisini Gamestop zaferinin bir temsili olarak konumlandırıyor.

Tam Boyutta Gör Gücünü topluluktan alan bir proje olan Wall Street Memes’in native tokeni olan WSM tokenin aslında herhangi bir pratik faydası bulunmuyor. Ancak pek çok yatırımcının ve alım satım uzmanının dahil olduğu uluslararası kitle, Wall Street Memes token satın alma fırsatı sunan ön satış etkinliğinin ivme kazanmasına yardımcı oluyor.

Proje ekibi topluluğun viral olacak internet geyikleri yani meme’ler yaratarak gelir elde etmesini ve sürekli genişleyerek kar sağlamasını amaçlıyor. Topluluğu merkeze alan projenin WSM token arzının yüzde 30’u da bu sebeple topluluk için ayrılıyor.

Projenin topluluk odaklı olduğunu gösteren bir diğer gelişme ise halen devam eden airdrop etkinliğinde görülüyor. Wall Street Memes ekibi basit bir dizi görevi tamamlayan topluluk üyeleri arasından beş şanslı kişiye 50 bin dolar değerinde WSM token dağıtılacağını müjdeliyor.

Airdrop etkinliğinden faydalanmak için yarışmaya şu ana kadar 35 bin civarında kişinin katıldığı görülüyor.

Wall Street Memes, Elon Musk’ın radarında mı?

Pek çok proje, her hareketi olay olan ve daha önce Dogecoin ve Shiba Inu gibi meme coinlerin fiyatlarını olumlu etkilediği bilinen Elon Musk ile ilişkilendirilmek istese de bunu bir türlü başaramıyor.

Wall Street Memes projesinin Twitter hesabına bakıldığında ise ünlü milyarderin birden çok kez WSM hesabından yapılan paylaşımlara yanıt verdiği ve bu yanıtlardan Musk’ın bir hayli keyifli olduğu açıkça görülebiliyor.

Kripto topluluğu arasında Wall Street Memes projesine olan güvenin perçinlenmesine katkı sağlayan bu paylaşımlar, projenin ön satışının bu kadar kısa sürede neden bu denli hızlı ilerlediğine de ışık tutuyor.

Her hareketi yakından takip edilen Elon Musk’ın etkileşime geçtiği bir projede yer alma isteğinin, yatırımcılar arasında baskın olduğu tahmin ediliyor.

Wall Street Memes Token ve ön satış etkinliği

Wall Street Memes projesinin native tokeni olan WSM tokenin toplamda 2 milyar adet token arzı bulunuyor. Proje ekibi bu tokenlerin yüzde 50’sini ön satış etkinliği ile yatırımcıların beğenisine sunuyor. Daha önce belirttiğimiz üzere yüzde 30’luk dilim topluluk için ayrılırken yüzde 10’u CEX ve yüzde 10’u da DEX likiditesi olarak konumlanıyor.

25 Mayıs tarihinde başlayan ön satış etkinliğinde şu ana kadar toplanan fonların 10 milyon doları geçtiği görülüyor. Kripto meraklıları 30 aşamalı ön satış etkinliği ile erken yatırımcı olma fırsatı yakalarken her aşamada Wall Street Memes tokenin fiyatı artırılıyor.

WSM token, ETH, BNB veya USDT (ERC-20 veya BEP-20) kullanılarak hem Ethereum blok zinciri hem de Binance Smart Chain üzerinden satın alınabiliyor.

Ön satışta herhangi bir maksimum yatırım limiti bulunmazken her bir yatırımcının en az 100 WSM token satın alma şartı olduğu görülüyor. Meme coin çılgınlığını ve Elon Musk’ın yarattığı ivmeyi arkasına alan projenin borsa listelemeleri, kripto topluluğu tarafından merakla bekleniyor.

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Meme coin çılgınlığı yeniden başlıyor: Wall Street Memes geliyor!