Terra LUNA coin 100 dolar olur mu? LUNA alternatifi coinler hangileri?

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz ay etkileyici bir yükseliş yaşamasının ardından Terra LUNA coin 100 dolar olur mu spekülasyonları sürüyor. 11 Aralık tarihinde 0,98 dolara ulaşarak ciddi bir artış kaydeden LUNA’nın bu yükselişi, v2.3.0 yükseltmesi için 11874 sayılı teklifin yakın zamanda topluluk tarafından onaylanması ve yüzde 93 oranında “Evet” oyu almasına bağlı gibi görünüyor.

CoinGecko verilerine göre LUNA coin, son 30 günde gösterdiği yüzde 49,3’lük artış ile yatırımcısını heyecanlandırıyor. Son 14 günde yüzde 14,3 yükseliş gösteren LUNA, son 7 günde yüzde 14,9 oranında gerileyerek bu yazı yazıldığı saat itibarıyla 0,96 dolar civarında seyrediyor.

Tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 18,87 dolar seviyesini 28 Mayıs 2022 tarihinde yaşayan LUNA’nın 100 dolar olma ihtimali en azından şu anki koşullara göre pek mümkün görünmüyor.

Kripto tahmin platformu Changelly, Terra LUNA coin için hazırladığı tabloda, tokenin fiyatının en uzak tarih olan 2032 yılının Aralık ayında bile maksimum 37 dolar seviyesinde olabileceğine değiniyor. Analizlere baktığımızda LUNA’nın 100 dolar olacağı yönünde herhangi bir tahmine görmüyoruz.

Terra LUNA coinde yaşanan fiyat hareketlilikleri kısa vadeli kar getirse de yatırımcılar, daha hızlı sonuç alacağı projelere yönelmeyi seçiyor. Son dönemlerde LUNA alternatifi coinler arasında yer alan isimlerden Bitcoin ETF token ve Bitcoin Minetrix platformu dikkat çekiyor.

Bitcoin ETF Başvuruları BTCETF Token Yatırımcısını Heyecanlandırıyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan ve fiziksel sahiplik gerektirmeden Bitcoin yatırımı yapma imkanı sunan spot Bitcoin ETF başvuruları, kripto piyasasının gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Spot Bitcoin ETF başvurularının onaylanacağı spekülasyonları bile BTC’nin kısa süreli de olsa ralli yapmasına yetiyor. Kripto piyasasını iyi analiz eden bir proje ekibi, Bitcoin ETF token isimli projeyle bu rüzgardan faydalanmayı ve yatırımcılarına kar sağlamayı amaçlıyor.

BTCETF tokenin Bitcoin ETF başvurularıyla resmi bir ilişkisi bulunmasa da olası bir onay durumunda yaşanacak rallilere neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Bu hareketliliği fırsata çevirmek isteyen yatırımcılar, başvurulardan ilham alan Bitcoin ETF token satın almak için adeta sıraya giriyor.

10 aşamalı ön satış etkinliğinin son diliminde olan Bitcoin ETF token, bu aşamada 0,0068 dolar fiyatla yatırımcılara sunuluyor. Borsa listelemeleri öncesinde indirimli fiyatlardan yararlanmak için yatırımcıların hızlı davranması gerekiyor.

Bitcoin ETF token ön satışında toplanan fonlar, 4,5 milyon doları aşıyor. Devrede olan staking özelliği ile pasif gelir elde etme imkanı da sunan projede şu ana kadar stake edilen token sayısı ise 400 milyonu geçiyor.

BTCETF token ödüllerinin dağıtımı, Ethereum (ETH) bloğu başına 119 BTCETF token oranında gerçekleşiyor. 5 yıllık bir süre zarfında dağıtılması planlanan ödüller, yatırımcının staking havuzundaki payına ve yıllık getiri yüzdesine (APY) göre belirleniyor. Bitcoin ETF token APY’si, mevcut oranla yüzde 64 bandında oturuyor.

Spot Bitcoin ETF başvurularının neticesine ve önemli gelişmelerine endeksli BTCETF token satın almak isteyen yatırımcılar, ETH, USDT, MATIC, BNB veya kart işlemleri kullanarak ön satışa katılabiliyor.

BTC Madenciliği Çözümü Bitcoin Minetrix 5,5 Milyon Dolara Ulaştı

Lider kripto para birimi Bitcoin sahibi olmak için yeterli bütçesi bulunmayan veya geleneksel madencilik yöntemleri için gerekli maliyetleri fazla bulan yatırımcılar, Bitcoin Minetrix platformuna yöneliyor.

Stake Et ve Madencilik Yap konsepti ile türünün ilk örneği olan Bitcoin Minetrix, şeffaflığı ve güvenliği ile bilinen Ethereum blok zinciri üzerinde inşa ediliyor. Platformun native tokeni olan BTCMTX token ise ERC-20 protokolüne uyuyor.

Yatırımcıların madencilik yapabilmesi için indirimli fiyatlardan satışa sunulan Bitcoin Minetrix token satın alması gerekiyor. Satın alınan tokenler platformda bulut madenciliği kredileri karşılığında stake ediliyor. Bu krediler, madencilik süresi boyunca yakılıyor ve ortaya çıkan BTC’ler yatırımcılara gönderiliyor.

Platform, BTC madenciliğini herkesin erişimine açmayı amaçlıyor. Zahmetsiz, maliyetsiz ve merkeziyetsiz yapısıyla Bitcoin Minetrix’te madencilik yapmak için herhangi bir donanım veya teknik bilgiye sahip olmak gerekmiyor. Proje ekibi ayrıca madencilik sözleşmelerine olan ihtiyacı veya fonların kaybolması risklerini de ortadan kaldırıyor.

Yenilikçi yaklaşımı ile Bitcoin Minetrix, aşamalı bir ön satış ile yatırımcılarla buluşuyor. Mevcut aşamada BTCMTX token satın almak için yatırımcılar, 0,0123 dolar ödüyor. Devrede olan staking özelliği ile kullanıcılar, tokenlerini belirli ödüller karşılığında kilitlemeyi seçebiliyor.

Şu ana kadar toplanan fonların 5,5 milyon dolara ulaştığı ön satış etkinliğine katılan yatırımcıların stake ettiği token sayısı 369 milyonu geçiyor.

Kullanıcıların masaüstü veya mobil cihazlar aracıyla erişebileceği kontrol paneli üzerinden BTC madenciliği yapmasına olanak tanıyan Bitcoin Minetrix ön satışı devam ediyor. Yatırımcılar, ETH, USDT, BNB, MATIC ve kart işlemleri kullanarak ön satış etkinliğine katılabiliyor.

Borsa listelemeleri öncesinde projedeki yerini alan yatırımcılar, her bir katılımcının 3 bin dolar değerinde BTCMTX token kazanacağı airdrop etkinliğine de dahil olabiliyor.

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Terra LUNA coin 100 dolar olur mu?