Sıradaki popüler kripto BTC20 mi? Google aramalarında Pepe Coin'i yakaladı!

Tam Boyutta Gör Düzenleyici çerçevenin bir türlü netleşememiş olması, Twitter’ın adının X olarak değiştirilmesinin X temalı altcoinler üzerindeki etkisi ve kripto para borsalarına açılan davaların ana gündem başlıkları arasında yer aldığı kripto dünyasında hareketlilik devam ediyor.

Meme coin çılgınlığı ile adından söz ettiren Pepe coin’in düşüş trendine devam ettiği ve Coin Gecko verilerine göre son 7 günde yüzde 10’un üzerinde değer kaybı yaşadığı görülüyor. Diğer taraftan yaklaşık 9 ay sonra gerçekleşmesi beklenen Bitcoin Halving, BTC yatırımcısını heyecanlı bir bekleyişe sürüklüyor.

Kripto analistleri, hareketli günler geçiren yatırımcıların yakın markaja aldığı coin’leri tespit etmek amacıyla sıklıkla Google Trends raporunu inceliyor. Google aramalarında yükseliş ve düşüş gösteren anahtar kelimeleri sunan Trends raporunda son 30 günlük sonuçlarda yeni bir proje göze çarpıyor.

Twitter kararı X temalı coinlere pump getirdi 1 gün önce eklendi

Dünya çapında yapılan Google aramalarında BTC20 isimli bir tokenin Pepe coin’i yakaladığı ve “BTC20” teriminin arama hacminin yükselişe geçtiği görülüyor. Pepe coin’in ivme kaybettiğini gören kripto topluluğu, sıradaki popüler kripto para biriminin BTC20 olup olamayacağını tartışıyor.

Yatırımcıların, BTC20 token satın almak için ilgi gösterdiği ön satış etkinliği devam eden proje, özellikle Bitcoin ile ilgilenen kripto meraklılarını yakından ilgilendiriyor.

Tam Boyutta Gör

BTC20 Token 9 Günde 3 Milyon Dolar Fon Topladı

“Bitcoin’e Geri Dönelim” sloganıyla hayata geçirilen ve Bitcoin’in başarılı yaşam döngüsünü yeni baştan yaşatmayı hedefleyen BTC20 projesi, BTC fiyatını pahalı bulan veya bir şekilde elindeki BTC’leri bozduran yatırımcıları hedefliyor.

Bitcoin’in Nisan 2011’de olduğuna benzer şekilde 1 dolar karşılığında BTC20 token satın alma imkanı sunan ön satış etkinliği devam eden projede şu ana kadar toplanan fonların 3 milyon doları aştığı görülüyor.

Ayrıca, bu ön satış sırasında 6,05 milyon adet olarak satışa sunulan BTC20 tokenler de yine Bitcoin'in 2011 yılındaki arzını hatırlatıyor.

Diğer taraftan Bitcoin’in aksine BTC20 token Hisse Kanıtı (PoS) mekanizmasından yararlanıyor.

Henüz başlayan ön satışı ile yalnızca 9 günde 3 milyon dolar üzerinde fon toplayan proje ekibi, Bitcoin’in başarısını yeniden yaşatarak yatırımcılara getiri sunmayı hedefliyor.

Projenin odak noktasında ise bir staking mekanizması yer alıyor ve yatırımcılar ne kadar çok BTC20 token stake etmeyi tercih ederse o kadar çok pasif gelir elde etme fırsatı buluyor.

BTC20 Token Ön Satış Etkinliği Devam Ediyor

Ethereum blok zinciri üzerindeki ERC-20 protokolüne uyan bir kripto para birimi olan BTC20 tokenin Bitcoin’de olduğu gibi toplamda 21 milyon adet token arzı bulunuyor. Ancak ön satış etkinliğinde yalnızca 6,05 milyon adet BTC20 token yatırımcıların beğenisine sunuluyor.

BTC20 ön satış etkinliğinde Bitcoin’in 2011 yılındaki fiyatına ithafen 1 dolarlık fiyat politikası uygulanıyor. Ön satış etkinliği boyunca BTC20 tokenin fiyatı sabit tutuluyor ve hiçbir fiyat artışı devreye alınmıyor.

Ön satışta yatırımcılara sunulmayan 14,95 milyon adet BTC20 tokenin ise staking mekanizmasını tercih eden yatırımcıları ödüllendirmek amacıyla geliştirilen bir staking sözleşmesinde kilitleneceği bilgisine yer veriliyor.

Stake Et ve Kazan (Stake-to-Earn) özelliği ile dikkat çeken proje, katılımcılar için pasif gelir imkanı sunmayı amaçlıyor. BTC20 tokenlerini stake etmeyi tercih eden yatırımcılara, Bitcoin ile aynı oranda token ödülleri verecek şekilde bir sistemin işletileceği belirtiliyor. Bu nedenle son BTC20 tokenin yaklaşık 120 yıl içerisinde dolaşıma sokulacağı söyleniyor.

Projenin teknik analiz dokümanında, stake mekanizmasının pasif gelir elde etmenin yanı sıra ağı güvenceye alma konusunda fayda sağlayacağına yer veriliyor.

Projenin ön satış etkinliği sayfasından ulaşılabilen yol haritasında, ön satış etkinliği ve token dağıtımının 2023 yılının üçüncü ve dördüncü çeyreğinde tamamlanmasının planlandığı görülüyor.

2023’ün son çeyreği ile önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde ise ön satışa çıkarılmamış olan 14,95 milyon BTC20 tokenin kilitleneceği staking mekanizmasının devreye alınması planlanıyor.

BTC20 Token Nasıl Satın Alınır?

Bir zamanlar Bitcoin’de olduğu gibi yatırımcısına düşük fiyatlarla projede yer alma ve yine BTC’deki gibi ilerleyen dönemlerde ciddi getiri elde etme imkanı sunmayı hedefleyen BTC20 token, hızla ilerleyen ön satış etkinliği aracılığıyla satın alınabiliyor.

Genelde uygulananın aksine BTC20 ön satış etkinliğinde sabit 1 dolarlık fiyat politikası tercih ediliyor ve ön satış boyunca yatırımcılar fiyat artışı olmadan BTC20 token satın alma imkanı buluyor.

BTC20 tokenler, hem Ethereum blok zincirinde ETH hem de BNB zincirinde BNB karşılığında satın alınabiliyor. Yatırımcılar bu iki ağdan birinde USDT ödeyerek de BTC20 token sahibi olabiliyor. Ön satışa katılmak isteyen yatırımcılar ayrıca üçüncü taraf bir hizmet sağlayıcı olan Wert tarafından desteklenen kart işlemleri aracılığıyla da BTC20 token satın alımı yapabiliyor.

Bu yazı yazıldığı saat itibarıyla 3 milyon 531 milyon adet BTC20 tokenin satılmış olduğu görülüyor. Pepe coin’in popülerliğini yakalamış gibi görünen BTC20 token ön satışının günler içinde sona ermesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.