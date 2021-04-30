Mercedes-Benz StartUP 2021 başvuru süresi uzatıldı

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Bugüne kadar iş geliştirme eğitimleri, atölye çalışmaları, para ödülü, ulusal ve uluslararası network geliştirme gibi farklı yollarla 150’nin üzerinde startup’ı destekleyen Mercedes-Benz StartUP Programı; bu sene de Mercedes-Benz ve Impact Hub Istanbul iş birliğinde gerçekleşiyor.

Program kapsamında gerçekleştirilen Mercedes-Benz StartUP Yarışması hayatı kolaylaştıran, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan bir veya birkaçına katkıda bulunan, topluma ve çevreye fayda sağlayan, teknolojiyle bağı olan iş planı ve prototipi hazır startup’ların başvurularını 7 Mayıs 2021 tarihine kadar kabul ediyor.

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Mercedes-Benz StartUP 2021 başvuruları devam ediyor

Seçilen ilk üç Startup’ın her birine 50.000 TL ödül

Yarışma jürisi tarafından fikir aşamasını geçmiş, iş planı netleşmiş, prototipi üretilmiş ya da prototip planı hazır olan startup’lar değerlendirmeye alınıyor. Bu yıl “Ulaşım Çözümleri”, “Sosyal Fayda” ve “Jüri Özel Ödülü” kategorilerinin kazananları, 50.000’er TL’lik büyük ödülün sahibi olacak. İlk 10’a kalan tüm projeler ise “StartUP Boost” adı verilen özel bir gelişim programına ve Avrupa startup ekosistemini yakından tanıma ve potansiyel iş birlikleri geliştirme fırsatları bulacakları Almanya Girişim Ekosistemi modülüne katılmaya hak kazanacak. Ayrıca ilk defa bu sene ilk 10 startup, Mercedes-Benz yöneticilerinden, kendi ihtiyaçlarına yönelik kurgulanmış birebir mentorluk desteği alacak.

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Mercedes-Benz StartUP’ın bu yıl jürisi, yine kendi alanlarında birbirinden değerli isimlerden oluşuyor

Yarışmanın jürisinde sivil toplum kuruluşlarından, startup ekosisteminden ve medyadan uzman isimlerin yanı sıra Mercedes-Benz’ yöneticileri de yer alıyor.

Ahmet Can - “Teknoloji Her Yerde” Programı Sunucusu

Ayşe Sabuncu - Impact Hub İstanbul Kurucu Ortak

Ceylan Özünel - Yaşama Dair Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi

Çiğdem Toraman - StartersHub Genel Müdür

Didem Daphne Özensel - Mercedes-Benz Türk İkinci El Kamyon ve Otobüs Satış Direktörü

Emre Kuzucu - Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE Direktörü

Özlem Vidin Engindeniz - Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Üyesi ve Küresel IT Çözümleri Merkezi Direktörü

Süer Sülün - Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı

Şükrü Bekdikhan - Mercedes-Benz Otomobil Grubu Başkanı

Talat Yeşiloğlu - Fast Company Türkiye Yayın Yönetmeni

Oben Akyol - Circular Mind Kurucu

Tolga İmamoğlu - WRI Kıdemli Yönetici, Ulaşım & Yol Güvenliği

Mercedes-Benz StartUP yarışması için başvurular 7 Mayıs 2021 gece yarısına kadar https://istanbul.impacthub.net/MBStartUPadresi üzerinden çevrimiçi olarak kabul edilecek.

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