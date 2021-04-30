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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Vivo, Türkiye’de telefon üretimine başlıyor

    Çinli teknoloji devi Vivo, Kocaeli Gebze'de kurduğu fabrikada gelecek hafta yerli telefon üretimine başlıyor. Üretilen modeller Made in Turkey etiketiyle satılacak.
    30 Nisan 2021, 18:45 (4 sa.)
    1,2b
    30
    13
    Cep Telefonları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    4

    Vivo, Türkiye’de telefon üretimine başlıyor
    Tam Boyutta Gör

    Dev markalar telefon üretimi için Türkiye’ye tercih ediyor. Türkiye’de üretim için hazırlıklarını tamamlayan Vivo, gelecek hafta üretime başlıyor.

    Çinli teknoloji devi Vivo, Gebe Güzeller OSB’de önceden VRM Plus tarafından kullanılan 13 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikayı kiraladı ve telefon üretimine uygun hale getirdi. Fabrikada test üretimlerine başlandı. Nihai üretime Mayıs’ın ilk haftasında başlanacak. 200 kişinin istihdam edildiği fabrikada tam kapasiteye geçildiğinde 2 bin kişilik istihdama ulaşılması planlanıyor. Tam kapasiteye geçildiğinde aylık 500 bin adet telefon üretimi yapılacak. Yatırım tutarının 25 milyon dolar olduğu ifade ediliyor.

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    Vivo ülkemize 2020’nin yaz aylarında giriş yapmıştı. Fiyat/performans odaklı telefonlarıyla satışa başlayan firma, Aralık 2020’de A Milli Futbol Takımı’nın ana sponsoru oldu. Dünyada 350 milyonun üzerinde satış gerçekleştirdi. Çin, Hindistan, ABD ve Endonezya’da üretim yapıyor. Türkiye, firmanın 6. fabrikası olacak. Vivo markası, BBK Electronics şirketi çatısı altında Oppo, OnePlus, Realme ve iQOO markaları ile birlikte faaliyet gösteriyor.

    Vivo, Türkiye’de telefon üretimine başlıyor

    Fiyatlar yüzde 30 ucuzlayacak

    Fabrikada ilk etapta 2-3 farklı modelin üretimi yapılacak. Bu modellerin ithal olanlara oranla yüzde 30’a yakın oranda indirimli olarak satılması bekleniyor. Ağustos 2020’de Türkiye pazarına giren şirket hali hazırda Vivo Y20, Vivo Y20s, Vivo Y70 ve Vivo X51 modellerini satıyor. Yeni modellerin de Türkiye’de satışa sunulacağı ifade ediliyor.

    Xiaomi, Oppo, Samsung, Tecno ve TCL markaları da fabrika kurulumunu tamamladı. Xiaomi, Oppo ve Samsung yerli üretim telefon modellerini satışa sundu.



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    İnsan gözü şeklinde web kamerası

    ghostmen323 12 saat önce

    yaratıcı ülkemizde olsa alırım

    cceviz 20 saat önce

    "Bu kameralardan hep bizi izliyorlar" paranoyasını yayma amaçlı tasarlanmış resmen.

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    canguler917 (can guler) 4 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    25 milyon dolar yatırımla aylık 500 bin telefon kapasitede üretim ? yeni çin değil baya baya ucuzlukta yeni standart olmuşuz
    1 Yanıt Yanıtla +16
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    T teknodetay86 4 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Çinlilerin Türkiyede yapılanmasının arkasında başka iş olabilir.
    2 Yanıt Yanıtla +12
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    Z zdniz (dniz yıldırım) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) teknodetay86
    kesinlikle güney amerika ülkelerine yaptıklarını bize yapıyorlar bir videoda izlemiştim para verip fabrika kurup ordaki siyasilerle anlaşıp sömürgeye çeviriyorlarmış çin oyunları işte
    kesinlikle güney amerika ülkelerine yaptıklarını bize yapıyorlar bir videoda izlemiştim para verip fabrika kurup ordaki siyasilerle anlaşıp sömürgeye çeviriyorl...
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    CaptainReinhard34 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Türkiye maalesef artık Çin'in yeni sömürgesi haline geliyor. 10 sene sonra daha iyi anlaşılacak bu durum. Çin öyle ABD falan gibide değil bayağı burnunu sokacak iç işlerimize A'dan, Z'ye.
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    K Krone 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vivo'nun telefonları güzel oluyor umarım dandik modellerden ziyade üst segment modeller de üretilip satılır.
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    Askaparta 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Viva Vivo
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    231407 (Barış Özdemir) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fiyatlar yüzde 30 ucuzlicak sa eğer cok iyi olur
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    Sedat. (S. Y.) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vivo önce şu telefonlarini getirsin üretecekse burda da üretsin.. S9 5G, V21,X60 pro v.b..
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    dogangoxel (Göksel DOGAN) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gel vatandas gel ucuzluga gel ,asgari ucretle calisacak bir suru insan var bu ulkede gellll!
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    A ali--ozdemir (ali özdemir) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu kadar ucuz işçiliğin olduğu yerde bende olsam Türkiye’yi tercih ederdim
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    WB 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gorunen o ki yabanci yatirimlar artarak devam edecek..
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    canguler917 (can guler) 4 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    25 milyon dolar yatırımla aylık 500 bin telefon kapasitede üretim ? yeni çin değil baya baya ucuzlukta yeni standart olmuşuz
    1 Yanıt Yanıtla +16
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    ghostmen323 3 sa. ( Mesaj Silindi ) canguler917
    bizi düşünen yok maalesef keşke burada üretim yapacaklara daha katı kurallar konulsaydı.
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    T teknodetay86 4 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Çinlilerin Türkiyede yapılanmasının arkasında başka iş olabilir.
    2 Yanıt Yanıtla +12
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    Z zdniz (dniz yıldırım) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) teknodetay86
    kesinlikle güney amerika ülkelerine yaptıklarını bize yapıyorlar bir videoda izlemiştim para verip fabrika kurup ordaki siyasilerle anlaşıp sömürgeye çeviriyorlarmış çin oyunları işte
    Yanıtla +6
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    kyhnzcn (Kaya Çetin) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) teknodetay86
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    1183 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    vivo, yerli üretim ve
    5 etiket daha fabrika Türkiye Haberleri made in türkiye cep telefonu fabrikası Mobil Teknolojiler
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