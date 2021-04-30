Vivo, Türkiye’de telefon üretimine başlıyor

Tam Boyutta Gör

Dev markalar telefon üretimi için Türkiye’ye tercih ediyor. Türkiye’de üretim için hazırlıklarını tamamlayan Vivo, gelecek hafta üretime başlıyor.

Çinli teknoloji devi Vivo, Gebe Güzeller OSB’de önceden VRM Plus tarafından kullanılan 13 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikayı kiraladı ve telefon üretimine uygun hale getirdi. Fabrikada test üretimlerine başlandı. Nihai üretime Mayıs’ın ilk haftasında başlanacak. 200 kişinin istihdam edildiği fabrikada tam kapasiteye geçildiğinde 2 bin kişilik istihdama ulaşılması planlanıyor. Tam kapasiteye geçildiğinde aylık 500 bin adet telefon üretimi yapılacak. Yatırım tutarının 25 milyon dolar olduğu ifade ediliyor.

İlginizi Çekebilir

Oppo'nun İstanbul'daki telefon fabrikasında test üretimi başladı

Ayrıca Bkz. "Türkiye'de üretilen Oppo A15s'i inceledik!"

Vivo ülkemize 2020’nin yaz aylarında giriş yapmıştı. Fiyat/performans odaklı telefonlarıyla satışa başlayan firma, Aralık 2020’de A Milli Futbol Takımı’nın ana sponsoru oldu. Dünyada 350 milyonun üzerinde satış gerçekleştirdi. Çin, Hindistan, ABD ve Endonezya’da üretim yapıyor. Türkiye, firmanın 6. fabrikası olacak. Vivo markası, BBK Electronics şirketi çatısı altında Oppo, OnePlus, Realme ve iQOO markaları ile birlikte faaliyet gösteriyor.

Fiyatlar yüzde 30 ucuzlayacak

Fabrikada ilk etapta 2-3 farklı modelin üretimi yapılacak. Bu modellerin ithal olanlara oranla yüzde 30’a yakın oranda indirimli olarak satılması bekleniyor. Ağustos 2020’de Türkiye pazarına giren şirket hali hazırda Vivo Y20, Vivo Y20s, Vivo Y70 ve Vivo X51 modellerini satıyor. Yeni modellerin de Türkiye’de satışa sunulacağı ifade ediliyor.

Xiaomi, Oppo, Samsung, Tecno ve TCL markaları da fabrika kurulumunu tamamladı. Xiaomi, Oppo ve Samsung yerli üretim telefon modellerini satışa sundu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.