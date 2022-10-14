Mercedes-Benz Türk, ilk 8 ayda 127 patent başvurusuyla bu alandaki liderliğini sürdürüyor

Tam Boyutta Gör 2022 yılının ilk yarısında en fazla patent başvurusunda bulunan şirket olan Mercedes-Benz Türk, Ocak-Ağustos döneminde de söz konusu alandaki öncülüğünü sürdürdü.

Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE ekibi 99, Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE ekibi de 28 olmak üzere yılın ilk 8 ayında toplam 127 adet patent başvurusunda bulunuldu. Kamyon ve Otobüs AR-GE ekipleri ile önemli başarılara imza atmaya devam eden Mercedes-Benz Türk’ün 2014 yılından bu yana toplam patent başvuru sayısı ise 636’ya ulaştı.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Geliştirme Karoseri Direktörü Dr. Zeynep Gül Koca, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Sektördeki öncü konumumuz ve ülkemize olan sorumluluğumuz doğrultusunda araştırma ve geliştirme çalışmalarına büyük bir önem veriyoruz. Ağır yükler için tavan profili konusundaki buluşumuz öne çıkan patent başvurularımızdan biri. Elektrikli otobüslerde araç tavanına çok sayıda cihaz ve akünün yerleştirilmesi gerekliliğini göz önünde bulunduran Otobüs AR-GE ekibimiz bu konuda çalışmalar gerçekleştirdi. Buluşumuz, özellikle elektrikli otobüsler için araç tavanında bulunan akü ve taşıyıcılarının bağlantısına imkân veriyor. Gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalar için Otobüs AR-GE ekibimiz başta olmak üzere tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim” diye konuştu.

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Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE Direktörü Melikşah Yüksel ise konu hakkında yaptığı değerlendirmelerde şunları söyledi:

“Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE ekibi olarak yılın ilk 8 aylık döneminde 99 adet patent başvurusu yaparak geleceğin kamyonlarının geliştirilmesine katkıda bulunmaya devam ettik. Bu yıl patent başvurusu yaptığımız konular arasında depolama alanı tasarımı da yer alıyor. Bu patent; tavan kaplamasının kamyon kabinlerinin tavanlarını tek veya birden fazla parça olarak kapladığı durumlarda, şoför ve/veya yolcunun baş üstü bölümünde bir depolama alanı tasarımını konu alıyor. Yeni uygulama; karışık dizaynların sadeleştirilmesi, parça adetleri, maliyet ve montaj süresi/işçiliğinin azaltılması, estetik bir depolama alanının sunulması ve parça hazırlık prosesinin yeniden tanımlanması gibi avantajlar sağlıyor.”

2009 yılında AR-GE Merkezi Belgesi’ni almaya hak kazandı

Hoşdere Otobüs Fabrikası bünyesinde faaliyetlerine başlayan İstanbul AR-GE Merkezi ile ilk defa 2009 yılında AR-GE Merkezi Belgesi’ni alan Mercedes-Benz Türk, bu tarihten itibaren otobüs ve kamyon ürün gruplarında AR-GE çalışmalarına başladı. Şirket, 2018 yılında Aksaray’da kurduğu AR-GE Merkezi ile kamyon ürün grubu özelindeki çalışmalarına hız kazandırdı.

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Mercedes-Benz Türk, bu yıl toplam 127 patent başvurusunda bulundu