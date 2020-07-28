Mercedes'ten yepyeni bir model geliyor: T-Serisi

Halihazırda yeni nesil S-Serisi’nin dünya prömiyeri için hazırlıklarını sürdüren Mercedes-Benz’den yepyeni bir model geliyor.İlginizi Çekebilir Mitsubishi, Avrupa'da yeni model satışa sunmayacak
Mercedes-Benz T-Serisi adı verilen yeni model, hafif ticari araç platformu üzerine inşa edilen, aileleri ve araç paylaşım platformlarını hedefleyen bir araç olarak karşımıza çıkacak. 2022’nin ilk yarısında satışa sunulması planlanan Mercedes-Benz T-Serisi, özellikle tasarım ve güvenlik noktasında Alman markanın DNA’sını bünyesinde barındıracak.
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Mercedes-Benz T-Serisi, şirketin tamamen elektrikli versiyonunu da tanıttığı V-Serisi’nin altında konumlandırılacak. Tıpkı Citan modeli gibi T-Serisi de Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı’nın iş birliğiyle geliştirilmiş bir model olacak. Yeni Mercedes-Benz T-Serisi, içten yanmalı motorların yanı sıra tamamen elektrikli versiyonla da satılacak.
Yeni Mercedes-Benz T-Serisi, yenilenen Citan ile birlikte Alman markanın hafif ticari araç pazarındaki elini güçlendirecek. Citan modeli daha çok ticari amaçlı müşterilerin ihtiyaçlarına cevap verirken, yeni T-Serisi’nin ilk hedefi bireysel müşterilerin çekim alanına girmek olacak. Halihazırda test edilen prototiplerini gördüğümüz yeni Citan'ın satışa sunulacağı tarih ise henüz bilinmiyor.
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