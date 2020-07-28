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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mercedes'ten yepyeni bir model geliyor: T-Serisi

    2022'de yollarda olması planlanan Mercedes-Benz T-Serisi, yenilenen Citan ile birlikte Alman markanın hafif ticari araç pazarındaki elini güçlendirecek. T-Serisi'nin ana hedefi bireysel müşteriler.
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Mercedes'ten yepyeni bir model geliyor: T-Serisi
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    Halihazırda yeni nesil S-Serisi’nin dünya prömiyeri için hazırlıklarını sürdüren Mercedes-Benz’den yepyeni bir model geliyor.

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    Mercedes-Benz T-Serisi adı verilen yeni model, hafif ticari araç platformu üzerine inşa edilen, aileleri ve araç paylaşım platformlarını hedefleyen bir araç olarak karşımıza çıkacak. 2022’nin ilk yarısında satışa sunulması planlanan Mercedes-Benz T-Serisi, özellikle tasarım ve güvenlik noktasında Alman markanın DNA’sını bünyesinde barındıracak.

    Ayrıca Bkz. "Mitsubishi, Avrupa'da yeni model satışa sunmayacak"

    Mercedes-Benz T-Serisi, şirketin tamamen elektrikli versiyonunu da tanıttığı V-Serisi’nin altında konumlandırılacak. Tıpkı Citan modeli gibi T-Serisi de Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı’nın iş birliğiyle geliştirilmiş bir model olacak. Yeni Mercedes-Benz T-Serisi, içten yanmalı motorların yanı sıra tamamen elektrikli versiyonla da satılacak.

    Yeni Mercedes-Benz T-Serisi, yenilenen Citan ile birlikte Alman markanın hafif ticari araç pazarındaki elini güçlendirecek. Citan modeli daha çok ticari amaçlı müşterilerin ihtiyaçlarına cevap verirken, yeni T-Serisi’nin ilk hedefi bireysel müşterilerin çekim alanına girmek olacak. Halihazırda test edilen prototiplerini gördüğümüz yeni Citan'ın satışa sunulacağı tarih ise henüz bilinmiyor.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Moueson 1 sa.
    On bin tane model çıkardı bu Mercedeste ha !
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    AsiretinMarjinalCocugu (Liceli ) 1 sa.
    T Serisi denince aklıma direk bu geldi T-34, T-55, T-72 falan geldi Allah affetsin
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