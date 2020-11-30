Meslek lisesi öğretmenleri Bluetooth'lu siperlik tasarladı

Meslek liseleri, koronavirüsle ilgili maske, dezenfektan ve ekipmanlar üretmeye devam ediyor. Üremin yanı sıra liselerde Ar-Ge çalışmaları sürüyor. Meslek lisesi öğretmenlerinin daha önceki Ar-Ge çalışmalarıyla maske üretim makinesi, solunum cihazı gibi ürünler üretilmişti. Şimdi de teknolojik siperlik üretildi.

Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden İsmet Aslan, Fatih Akgün ve Hacı Murat Özkılınç, siperliğe farklı bir boyut kazandırdı.

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Hastanelerde ve iş hayatında kişilerle yakın temasta olan kişiler maskenin koruyuculuğunu artırmak için kafalarına siperlik takıyor. Bu siperliklerin plastik katmanla koruma sağlaması dışında başka bir fonksiyonu bulunmuyor. Meslek lisesi öğretmenlerinin geliştirdiği teknolojik siperlik ise havayı arındırarak rahat nefes alma ve Bluetooth kulaklık özelliklerine sahip.

Öğretmen İsmet Aslan, siperliğin özelliklerini şöyle anlattı:

"Diğer siperliklerden farklı olarak havayı hepa filtreden geçirip arıtıyor, sonra ultraviyole ışın tekniği ile ikinci bir arıtma tekniği kullanıyor ve kullanıcıya arıtılmış temiz hava sunuyor. Siperlik, tam otomatik olup üzerinde yazılımsal ve donanımsal elektronik devreler bulunmaktadır. Ürünün üzerinde Bluetooth kablosuz haberleşme ünitesi, kullanıcının iş yaparken serbest şekilde haberleşmesini sağlar. Siperlik üzerinde mesafeyi algılayan sensör yardımıyla sosyal mesafe korunmaktadır. Üzerindeki termal sıcaklık sensörü, kullanıcının vücut sıcaklığını ölçerek, önündeki ekranda karşıdaki insanlara göstermektedir. Karanlık ortamlarda siperliğin üzerindeki sensör, karanlığı algılayarak siperlik önündeki ışık kaynağı ile fener özelliği olacaktır. Ayrıca bunların yanı sıra siperliğin en önemli özelliği, önündeki şeffaf kısmın buhar yaparak görüşü engellemesini ortadan kaldırmaktadır. Ürünün aynı zamanda kendi kendini arındırma özelliği mevcuttur."

Tam Boyutta Gör

Geliştirilen siperliğin patent başvurusu yapıldı. Nefes almayı kolaylaştıran ferah bir hava sunduğu için ayrıca Bluetooth ile telefon görüşmesi gerçekleştirilebildiği için çalışanların ilgisini çekecektir. Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde daha önce yaklaşık bin adet normal siperlik üretildi ve sağlık çalışanlarına hediye edildi. Ayrıca okuldaki Ar-Ge çalışmalarında evrak arındırma cihazı, bankamatik ve asansör tuşlarını arıtan arıtmatik robot, merkezi klima sistemleri hava arındırma ünitesi ile çamaşır arındırma makinesi tasarlandı.

https://www.aa.com.tr/tr/yasam/izmirli-meslek-lisesi-ogretmenleri-aritmatik-siperlik-tasarladi/2059514

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