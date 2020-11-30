Meslek lisesi öğretmenleri Bluetooth'lu siperlik tasarladı

Meslek liseleri, koronavirüsle ilgili maske, dezenfektan ve ekipmanlar üretmeye devam ediyor. Üremin yanı sıra liselerde Ar-Ge çalışmaları sürüyor. Meslek lisesi öğretmenlerinin daha önceki Ar-Ge çalışmalarıyla maske üretim makinesi, solunum cihazı gibi ürünler üretilmişti. Şimdi de teknolojik siperlik üretildi.
Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden İsmet Aslan, Fatih Akgün ve Hacı Murat Özkılınç, siperliğe farklı bir boyut kazandırdı.İlginizi Çekebilir Uzun zaman sonra ilk kez günlük vaka sayısı açıklandı: 28 bin 351
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Hastanelerde ve iş hayatında kişilerle yakın temasta olan kişiler maskenin koruyuculuğunu artırmak için kafalarına siperlik takıyor. Bu siperliklerin plastik katmanla koruma sağlaması dışında başka bir fonksiyonu bulunmuyor. Meslek lisesi öğretmenlerinin geliştirdiği teknolojik siperlik ise havayı arındırarak rahat nefes alma ve Bluetooth kulaklık özelliklerine sahip.
Öğretmen İsmet Aslan, siperliğin özelliklerini şöyle anlattı:
"Diğer siperliklerden farklı olarak havayı hepa filtreden geçirip arıtıyor, sonra ultraviyole ışın tekniği ile ikinci bir arıtma tekniği kullanıyor ve kullanıcıya arıtılmış temiz hava sunuyor. Siperlik, tam otomatik olup üzerinde yazılımsal ve donanımsal elektronik devreler bulunmaktadır. Ürünün üzerinde Bluetooth kablosuz haberleşme ünitesi, kullanıcının iş yaparken serbest şekilde haberleşmesini sağlar. Siperlik üzerinde mesafeyi algılayan sensör yardımıyla sosyal mesafe korunmaktadır. Üzerindeki termal sıcaklık sensörü, kullanıcının vücut sıcaklığını ölçerek, önündeki ekranda karşıdaki insanlara göstermektedir. Karanlık ortamlarda siperliğin üzerindeki sensör, karanlığı algılayarak siperlik önündeki ışık kaynağı ile fener özelliği olacaktır. Ayrıca bunların yanı sıra siperliğin en önemli özelliği, önündeki şeffaf kısmın buhar yaparak görüşü engellemesini ortadan kaldırmaktadır. Ürünün aynı zamanda kendi kendini arındırma özelliği mevcuttur."
Geliştirilen siperliğin patent başvurusu yapıldı. Nefes almayı kolaylaştıran ferah bir hava sunduğu için ayrıca Bluetooth ile telefon görüşmesi gerçekleştirilebildiği için çalışanların ilgisini çekecektir. Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde daha önce yaklaşık bin adet normal siperlik üretildi ve sağlık çalışanlarına hediye edildi. Ayrıca okuldaki Ar-Ge çalışmalarında evrak arındırma cihazı, bankamatik ve asansör tuşlarını arıtan arıtmatik robot, merkezi klima sistemleri hava arındırma ünitesi ile çamaşır arındırma makinesi tasarlandı.
https://www.aa.com.tr/tr/yasam/izmirli-meslek-lisesi-ogretmenleri-aritmatik-siperlik-tasarladi/2059514 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri
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Merhaba. bayanlar sms atabilir
Burayı nasıl kapatıyoruz?
hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎
Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.
Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.
Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.
o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha
ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)
Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.
Sağı solu altı açık olan bir siper nasıl arındırılmış hava verecek o da şüpheli