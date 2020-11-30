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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Meslek lisesi öğretmenleri Bluetooth'lu siperlik tasarladı

    Siperlik, koronavirüse karşı koruma sağlayan ekipmanlardan birisi. Meslek lisesi öğretmenleri, Bluetooth kulaklık ve havayı artıma özelliklerine sahip teknolojik siperlik geliştirdi.
    21 dk.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Meslek lisesi öğretmenleri Bluetooth'lu siperlik tasarladı

    Meslek liseleri, koronavirüsle ilgili maske, dezenfektan ve ekipmanlar üretmeye devam ediyor. Üremin yanı sıra liselerde Ar-Ge çalışmaları sürüyor. Meslek lisesi öğretmenlerinin daha önceki Ar-Ge çalışmalarıyla maske üretim makinesi, solunum cihazı gibi ürünler üretilmişti. Şimdi de teknolojik siperlik üretildi.

    Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden İsmet Aslan, Fatih Akgün ve Hacı Murat Özkılınç, siperliğe farklı bir boyut kazandırdı.

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    Hastanelerde ve iş hayatında kişilerle yakın temasta olan kişiler maskenin koruyuculuğunu artırmak için kafalarına siperlik takıyor. Bu siperliklerin plastik katmanla koruma sağlaması dışında başka bir fonksiyonu bulunmuyor. Meslek lisesi öğretmenlerinin geliştirdiği teknolojik siperlik ise havayı arındırarak rahat nefes alma ve Bluetooth kulaklık özelliklerine sahip.

    Meslek lisesi öğretmenleri Bluetooth'lu siperlik tasarladı

    Öğretmen İsmet Aslan, siperliğin özelliklerini şöyle anlattı:

    "Diğer siperliklerden farklı olarak havayı hepa filtreden geçirip arıtıyor, sonra ultraviyole ışın tekniği ile ikinci bir arıtma tekniği kullanıyor ve kullanıcıya arıtılmış temiz hava sunuyor. Siperlik, tam otomatik olup üzerinde yazılımsal ve donanımsal elektronik devreler bulunmaktadır. Ürünün üzerinde Bluetooth kablosuz haberleşme ünitesi, kullanıcının iş yaparken serbest şekilde haberleşmesini sağlar. Siperlik üzerinde mesafeyi algılayan sensör yardımıyla sosyal mesafe korunmaktadır. Üzerindeki termal sıcaklık sensörü, kullanıcının vücut sıcaklığını ölçerek, önündeki ekranda karşıdaki insanlara göstermektedir. Karanlık ortamlarda siperliğin üzerindeki sensör, karanlığı algılayarak siperlik önündeki ışık kaynağı ile fener özelliği olacaktır. Ayrıca bunların yanı sıra siperliğin en önemli özelliği, önündeki şeffaf kısmın buhar yaparak görüşü engellemesini ortadan kaldırmaktadır. Ürünün aynı zamanda kendi kendini arındırma özelliği mevcuttur."

    Meslek lisesi öğretmenleri Bluetooth'lu siperlik tasarladı
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    Geliştirilen siperliğin patent başvurusu yapıldı. Nefes almayı kolaylaştıran ferah bir hava sunduğu için ayrıca Bluetooth ile telefon görüşmesi gerçekleştirilebildiği için çalışanların ilgisini çekecektir. Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde daha önce yaklaşık bin adet normal siperlik üretildi ve sağlık çalışanlarına hediye edildi. Ayrıca okuldaki Ar-Ge çalışmalarında evrak arındırma cihazı, bankamatik ve asansör tuşlarını arıtan arıtmatik robot, merkezi klima sistemleri hava arındırma ünitesi ile çamaşır arındırma makinesi tasarlandı.



    https://www.aa.com.tr/tr/yasam/izmirli-meslek-lisesi-ogretmenleri-aritmatik-siperlik-tasarladi/2059514 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    antique

    hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎

    1 gün önce
    ipli jeton

    Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.

    1 gün önce
    Lirikal Militan

    Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.

    1 gün önce
    &#27941;&#27874;

    Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.

    1 gün önce
    xamaximax

    o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha

    2 gün önce
    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    2 gün önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    2 gün önce
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    BumberShoot (Oğuzhan Bilgen) 3 dk. ( Mesaj Silindi )
    Kimsenin ilgisini filan çekmez. Bu ürünler ucuz olmak zorunda çünkü kontamine olduğu zaman oturup temizlemeye uğraşmazsın yenisini takarsın sen çıkıp dersen bi siperlik bin lira kim kullanacak

    Sağı solu altı açık olan bir siper nasıl arındırılmış hava verecek o da şüpheli
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    cand. 4 dk. ( Mesaj Silindi )
    Şu siperliklerle uğraşacaklarına tam yüz maskeleriyle çalışsınlar ucuzlasın bi şey olsun cerrahi maske takmak yerine insanlar yüzünü kaplayan filtreli maske taksın
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    labtek38 7 dk. ( Mesaj Silindi )
    İyi de siperliğin havayı engelleme gibi bir amacı yok ki. “Arındırarak” verilen hava zaten alttan ve yanlardan gelen hava ile karışacak. Hiç bir amaca hizmet etmeyen bir çalışma olmuş.
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