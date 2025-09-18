Oakley Meta Vanguard: Sporcular için tasarlanmış akıllı gözlük

Sporcuları hedefliyor
Connect etkinliğinde tanıtılan Vanguard, Oakley’in tanıdık sarmal tasarımlı çerçeveleri ve parlak, değiştirilebilir lensleriyle geliyor. Meta, kameranın konumunu ilk kez çerçevelerin ortasına, burun köprüsünün üstüne taşımış durumda. Bunun nedeni ise aksiyon sporcularının taktıkları başlık veya kaskın kameranın görüşünü kapatabilecek olması.
Bu arada kamera tarafında da ciddi iyileştirmeler yapılmış. 12 megapiksel sensör, 122 derecelik geniş açılı lens ve ayarlanabilir video stabilizasyonu sunuyor. Ayrıca, ağır çekim videolar ve Instagram’a uygun hyperlapse kayıtları için özel modlar eklenmiş. Benzer şekilde batarya performansına da el atılmış.
Artık müzik çalma için 6 saat, karışık kullanımda 9 saat dayanıyor. Şarj kutusu ise ekstra 36 saatlik enerji sağlıyor. Meta ayrıca, gözlüklerin daha geniş bir sıcaklık aralığında optimize edildiğini ve çok soğuk veya çok sıcak ortamlarda bataryanın daha dayanıklı olacağını belirtiyor.
Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Connect sunumunda açık kulak hoparlörlerin önceki modele göre 6 desibel daha yüksek ses verdiğini de söyledi. Ek olarak gözlükler IP67 suya dayanıklılık sertifikasına da sahip. Dolayısıyla Oakley Meta Vanguard, her alanda iyileştirmeler getiren ve doğrudan sporcuları hedefleyen bir ürün olmuş diyebiliriz.
Gözlüklerde kayıt tuşunun konumu da sağ alt tarafa alınmış, ayrıca kullanıcıların kendi eylemlerini atayabileceği “action button” eklenmiş. Örneğin, bir Spotify çalma listesi başlatabilir, hyperlapse kaydı tetikleyebilir veya Meta AI ile sörf raporu veya nesne tanıma gibi görevler gerçekleştirebilir.
Oakley Meta Vanguard, Strava ve Garmin entegrasyonlarını da içeriyor. Dolayısıyla spor yaparken Meta AI’dan nabız ve hız gibi bilgileri almak da mümkün.
bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.