Oakley Meta Vanguard: Sporcular için tasarlanmış akıllı gözlük

Tam Boyutta Gör Meta, Oakley markalı ilk akıllı güneş gözlükleri HSTN’yi bu yıl başında tanıttığında, bunları performans odaklı AI gözlükler olarak nitelendirmişti. Ancak HSTN modelleri, Ray-Ban serisine kıyasla küçük iyileştirmeler sunuyordu. Yeni Oakley Meta Vanguard ise sporcuları hedefleyen bir tasarım ve kapsamlı özelliklerle karşımıza çıkıyor.

Sporcuları hedefliyor

Connect etkinliğinde tanıtılan Vanguard, Oakley’in tanıdık sarmal tasarımlı çerçeveleri ve parlak, değiştirilebilir lensleriyle geliyor. Meta, kameranın konumunu ilk kez çerçevelerin ortasına, burun köprüsünün üstüne taşımış durumda. Bunun nedeni ise aksiyon sporcularının taktıkları başlık veya kaskın kameranın görüşünü kapatabilecek olması.

Bu arada kamera tarafında da ciddi iyileştirmeler yapılmış. 12 megapiksel sensör, 122 derecelik geniş açılı lens ve ayarlanabilir video stabilizasyonu sunuyor. Ayrıca, ağır çekim videolar ve Instagram’a uygun hyperlapse kayıtları için özel modlar eklenmiş. Benzer şekilde batarya performansına da el atılmış.

Artık müzik çalma için 6 saat, karışık kullanımda 9 saat dayanıyor. Şarj kutusu ise ekstra 36 saatlik enerji sağlıyor. Meta ayrıca, gözlüklerin daha geniş bir sıcaklık aralığında optimize edildiğini ve çok soğuk veya çok sıcak ortamlarda bataryanın daha dayanıklı olacağını belirtiyor.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Connect sunumunda açık kulak hoparlörlerin önceki modele göre 6 desibel daha yüksek ses verdiğini de söyledi. Ek olarak gözlükler IP67 suya dayanıklılık sertifikasına da sahip. Dolayısıyla Oakley Meta Vanguard, her alanda iyileştirmeler getiren ve doğrudan sporcuları hedefleyen bir ürün olmuş diyebiliriz.

Gözlüklerde kayıt tuşunun konumu da sağ alt tarafa alınmış, ayrıca kullanıcıların kendi eylemlerini atayabileceği “action button” eklenmiş. Örneğin, bir Spotify çalma listesi başlatabilir, hyperlapse kaydı tetikleyebilir veya Meta AI ile sörf raporu veya nesne tanıma gibi görevler gerçekleştirebilir.

Oakley Meta Vanguard, Strava ve Garmin entegrasyonlarını da içeriyor. Dolayısıyla spor yaparken Meta AI’dan nabız ve hız gibi bilgileri almak da mümkün.

Oakley Meta Vanguard fiyatı ve çıkış tarihi

Tam Boyutta Gör Tasarım açısından Vanguard herkese hitap etmiyor ve sarmal gözlükler çoğu kişinin tercihi olmayabilir. Ancak Oakley Meta Vanguard, sahip olduğu tüm özellikleri 499 dolar fiyat etiketine sığdırıyor. Sporcular ve aktivitelerini paylaşmayı sevenler için fiyat ideal gibi duruyor. Oakley Meta Vanguard gözlükler halihazırda ön siparişe açılmış durumda. Çıkış tarihleri ise 21 Ekim 2025.

