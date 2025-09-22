Meta, şimdiden çift ekranlı akıllı gözlükler geliştiriyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Meta, kullanıcıları akıllı gözlükleri günlük teknoloji alışkanlıklarının bir parçası haline getirmeye kararlı görünüyor. Şirket, artırılmış gerçeklik (AR) projelerine tam olarak odaklanmadan önce geçişi daha doğal hissettirecek şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyor. İlk olarak Ray-Ban iş birliğiyle akıllı gözlükleri piyasaya süren Meta, ardından bildirimler için küçük dahili ekrana entegre eden Ray-Ban Display modelini çıkarmıştı. Yeni bilgilere göre şimdi de çift ekranlı bir model üzerinde çalışarak bunu bir adım daha ilerletiyor.

Meta bu alanda hızlı ilerlemek istiyor

Bloomberg muhabiri Mark Gurman’ın aktardığına göre Meta’nın üzerinde çalıştığı yeni akıllı gözlüklerin her iki camında da ekranlar bulunacak. Her ne kadar bu gözlükler doğrudan AR deneyimi sunmasa da günlük yaşama artırılmış gerçeklik unsurlarını ekleyecek.

2021’de Ray-Ban ile birlikte sunulan ilk nesil akıllı gözlükler, öncelikle eller serbest fotoğraf, video çekimi ve arama deneyimine odaklanıyordu. 2023 yılında Meta, geliştirilmiş kameralar, ses sistemi ve sesli asistan özellikleriyle ikinci nesil modeli tanıttı. Ardından 2025’te Ray-Ban Display modeliyle bir adım daha ileri giderek, bildirimler, haritalar, WhatsApp ile mesajlaşma ve canlı çeviri gibi devrimsel özellikleri entegre ekran aracılığıyla sunmuştu.

Yeni çift ekranlı akıllı gözlükler bilgilerin her iki tarafta da görüntülenebilmesini sağlayacak. Mesajlar, navigasyon yönlendirmeleri veya takvim gibi bilgilere hızlıca göz atabilmek gözlükleri sadece bir aksesuar değil, günlük kullanım için işlevsel bir araç haline getirecek. Bu yaklaşım, kullanıcıların gözlükleri ekran olarak kullanmaya alışmasını sağlayacak ve bir nevi geleceğe hazırlık niteliğinde olacak.

Meta, giyilebilir ekran kategorisinde tek oyuncu değil. Apple, Vision Pro ile sektöre girdi ve Samsung da kendi modelini geliştiriyor. Ancak Apple’ın yavaş ilerleyen stratejisi şimdiye kadar Meta’yı bu alanın lideri haline getirdi.

