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Tam Boyutta Gör Meta, Messenger uygulamasında "Topluluklar" özelliğini kullanıma sundu. Bu özellik ile kuruluşlar ve diğer özel gruplar, Facebook gruplarına ihtiyaç duymadan organize şekilde iletişim kurabilecek.

Facebook gruplarına bağlı değil

Meta, 2022 yılında Facebook gruplarındaki kişilerin gerçek zamanlı olarak bağlantı kurabilemesi için Messenger'da Topluluk Sohbetleri'ni 2022'de kullanıma sunmuştu. Ancak bu yeni özellik sayesinde Facebook bağlantısına gerek duyulmadan iletişim kurmak mümkün hale geldi.

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Meta, yeni özelliğiyle Messenger'ın işlevselliğini arttırmayı ve onu iMessage gibi diğer mesajlaşma hizmetlerinden farklılaştırmayı amaçlıyor. Topluluklar, birden fazla grup sohbetini tek bir yerde birleştiriyor ve her topluluk yöneticisinin güncellemeleri ve duyuruları paylaşabileceği özel bir Ana Sayfa alanı yaratıyor. Meta, bir topluluğa 5.000'e kadar kişinin katılabileceğini söylüyor.

Bu özellik WhatsApp'taki Topluluklar'a benzer şekilde çalışsa da Meta, önemli bir farklılığın olduğunu söylüyor. WhatsApp, bir kişiyi topluluğa davet etmek için telefon numarasına sahip olmanızı gerektirirken, Messenger kullanıcıları, Facebook arkadaşlarını ve onların arkadaşlarını davet ederek topluluklarını büyütebiliyor.

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Meta, Messenger uygulamasına Topluluklar özelliğini getirdi