Meta, Messenger uygulamasına Topluluklar özelliğini getirdi

Facebook gruplarına bağlı değil
Meta, 2022 yılında Facebook gruplarındaki kişilerin gerçek zamanlı olarak bağlantı kurabilemesi için Messenger'da Topluluk Sohbetleri'ni 2022'de kullanıma sunmuştu. Ancak bu yeni özellik sayesinde Facebook bağlantısına gerek duyulmadan iletişim kurmak mümkün hale geldi.
Meta, yeni özelliğiyle Messenger'ın işlevselliğini arttırmayı ve onu iMessage gibi diğer mesajlaşma hizmetlerinden farklılaştırmayı amaçlıyor. Topluluklar, birden fazla grup sohbetini tek bir yerde birleştiriyor ve her topluluk yöneticisinin güncellemeleri ve duyuruları paylaşabileceği özel bir Ana Sayfa alanı yaratıyor. Meta, bir topluluğa 5.000'e kadar kişinin katılabileceğini söylüyor.
Bu özellik WhatsApp'taki Topluluklar'a benzer şekilde çalışsa da Meta, önemli bir farklılığın olduğunu söylüyor. WhatsApp, bir kişiyi topluluğa davet etmek için telefon numarasına sahip olmanızı gerektirirken, Messenger kullanıcıları, Facebook arkadaşlarını ve onların arkadaşlarını davet ederek topluluklarını büyütebiliyor.Kaynakça https://techcrunch.com/2024/06/07/meta-quietly-rolls-out-communities-on-messenger/ https://www.facebook.com/help/messenger-app/685507703461811?ref=ipl&_rdr Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.