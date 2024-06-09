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    Anlık Bildirim

    Meta, Messenger uygulamasına Topluluklar özelliğini getirdi

    Meta, Messenger uygulamasında "Topluluklar" özelliğini kullanıma sundu. Bu özellik ile kuruluşlar ve diğer özel gruplar, Facebook gruplarına ihtiyaç duymadan iletişim kurabilecek.
    Meta, Messenger uygulamasına Topluluklar özelliğini getirdi Tam Boyutta Gör
    Meta, Messenger uygulamasında "Topluluklar" özelliğini kullanıma sundu. Bu özellik ile kuruluşlar ve diğer özel gruplar, Facebook gruplarına ihtiyaç duymadan organize şekilde iletişim kurabilecek.  

    Facebook gruplarına bağlı değil

    Meta, 2022 yılında Facebook gruplarındaki kişilerin gerçek zamanlı olarak bağlantı kurabilemesi için Messenger'da Topluluk Sohbetleri'ni 2022'de kullanıma sunmuştu. Ancak bu yeni özellik sayesinde Facebook bağlantısına gerek duyulmadan iletişim kurmak mümkün hale geldi.

    Meta,  yeni özelliğiyle Messenger'ın işlevselliğini arttırmayı ve onu iMessage gibi diğer mesajlaşma hizmetlerinden farklılaştırmayı amaçlıyor.  Topluluklar, birden fazla grup sohbetini tek bir yerde birleştiriyor ve her topluluk yöneticisinin güncellemeleri ve duyuruları paylaşabileceği özel bir Ana Sayfa alanı yaratıyor. Meta, bir topluluğa 5.000'e kadar kişinin katılabileceğini söylüyor.

    Bu özellik WhatsApp'taki Topluluklar'a benzer şekilde çalışsa da Meta, önemli bir farklılığın olduğunu söylüyor. WhatsApp, bir kişiyi topluluğa davet etmek için telefon numarasına sahip olmanızı gerektirirken, Messenger kullanıcıları, Facebook arkadaşlarını ve onların arkadaşlarını davet ederek topluluklarını büyütebiliyor.

    Kaynakça https://techcrunch.com/2024/06/07/meta-quietly-rolls-out-communities-on-messenger/ https://www.facebook.com/help/messenger-app/685507703461811?ref=ipl&_rdr
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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