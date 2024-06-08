YouTube, yenilenen masaüstü tasarımını Premium kullanıcılarına sundu

Tam Boyutta Gör Popüler video izleme platformu YouTube, geçtiğimiz aylarda yeni bir masaüstü tasarımını beta kullanıcılarına sunmuştu. Beta kullanıcılarından aldığı geri dönüşler sonrasında ise şirket, Premium abonelerinin de isteğe bağlı olarak yenilenen tasarımı test etmesine olanak sağladı.

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İşte yenilenen YouTube masaüstü tasarımı:

YouTube'un yenilenen masaüstü tasarımı, ilk olarak Nisan ayında ortaya çıktı ve test etmeye başlayan kullanıcılardan çoğunlukla olumsuz geri bir geri dönüş aldı. Bu tasarım, birkaç hafta içinde büyük ölçüde geri alındı. Ancak Mayıs ayı sonlarında yeniden kullanıma sunulmaya başlanan tasarım şimdi de Premium kullanıcılarına sunuldu.

Tam Boyutta Gör Yenilenen tasarımı deneyimlemek isteyen Premium kullanıcıları, deneysel özellikler sayfasından erişilebilen "Yeniden Tasarlanan İzleme Sayfası" seçeneğini tercih edebilir. 1 Temmuz'a kadar denemeye açık olan bu yeni tasarım ile YouTube, ilgili içeriği bulmayı kolaylaştırmayı, gelişmiş görüntüleme deneyimi sunmayı ve yorumlara erişimi geliştirmeyi amaçlıyor.

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YouTube, yenilenen masaüstü tasarımını Premium abonelerine sundu