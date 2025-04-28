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Tam Boyutta Gör Elon Musk'ın sahip olduğu sosyal medya platformu X, yeni özelliklerle güncellenmeye devam ediyor. Son olarak MacRumors'tan analist Aaron Perris, X'in iOS sürümünde platforma eklenecek 3 yeni özellik keşfetti. Profil fotoğrafından takip, kaydırarak beğenme ve yeni beğeni kutucuğu yolda.

X'e eklenecek 3 yeni özellik ortaya çıktı

Aktarıldığı kadarıyla X, kullanıcılar arası etkileşimi artırmak için basit ama oldukça etkili bir yenilik hazırlıyor. Artık bir kullanıcının profil fotoğrafının yanında beliren “+” simgesi sayesinde, doğrudan o kişiyi takip edebileceksiniz. Bunun anlamı şu: Birini takip etmek için artık profil sayfasına girmenize gerek kalmayacak.

Tam Boyutta Gör Platforma eklenmesi planlanan bir diğer yenilik, kaydırarak beğenme gibi işlevlerin varsayılan hâle getirilmesi. Böylece kullanıcılar gönderileri kaydırarak hızlıca etkileşime geçebilecek. Son olarak, X’in arayüzüne görsel bir yenilik daha geliyor. Beğeni butonunun etrafını saran pil şeklinde bir kutucuk tasarımı test ediliyor.

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Şu an için bu özelliklerin tümü test aşamasında. Ne zaman herkesin kullanımına sunulacağı ise henüz netlik kazanmış değil. Gelişmeleri yakından takip edip, yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşacağız.

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X'e eklenecek 3 yeni özellik ortaya çıktı! Hızlı takip ve dahası