X'e eklenecek 3 yeni özellik ortaya çıktı! Hızlı takip ve dahası

Aktarıldığı kadarıyla X, kullanıcılar arası etkileşimi artırmak için basit ama oldukça etkili bir yenilik hazırlıyor. Artık bir kullanıcının profil fotoğrafının yanında beliren “+” simgesi sayesinde, doğrudan o kişiyi takip edebileceksiniz. Bunun anlamı şu: Birini takip etmek için artık profil sayfasına girmenize gerek kalmayacak.
Şu an için bu özelliklerin tümü test aşamasında. Ne zaman herkesin kullanımına sunulacağı ise henüz netlik kazanmış değil. Gelişmeleri yakından takip edip, yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşacağız.
Dikey entegrasyonun son seviyesi artık maliyet kontrolü için süper bir örnek.