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    Merakla beklenen Metal Gear Solid Delta sistem gereksinimleri açıklandı

    2025'in en çok beklenen oyunlarından Metal Gear Solid Delta: Snake Eater için PC sistem gereksinimleri paylaşıldı. Unreal Engine 5 ile geliştirilen yapım, 28 Ağustos'ta çıkıyor.
    Metal Gear Solid Delta PC sistem gereksinimleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    Konami tarafından geliştirilen ve bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Metal Gear Solid Delta, bildiğiniz gibi 2004'teki Metal Gear Solid 3: Snake Eater'ın yeniden yapımı ve Unreal Engine 5 ile geliştiriliyor. Son olarak Konami, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater için PC sistem gereksinimlerini paylaşıldı.

    Metal Gear Solid Delta PC sistem gereksinimleri

    Konami, Metal Gear Solid Delta'nın Steam sayfasında sessiz sedasız temel PC sistem gereksinimlerini paylaştı. Buna göre kullanıcıların, minimum Intel Core i5-8600 veya Ryzen 5 3600 işlemci, 16GB RAM, 100GB depolama ve RTX 2060 8GB ekran kartına ihtiyacı olacak. Önerilen gereksinimlerde ise, yine 16GB RAM, AMD Ryzen 5 3600 veya Intel Core i7-8700K işlemci ve RTX 3080 ekran kartı yer alıyor. 

    Kaçıranlar için yeni oyunda oyuncular, orijinal oyunun stili ve kontrol şemasına ek olarak yeni eklenen, daha modern bir kontrol stilini de seçebilecek. Ayrıca aynı sürükleyici hikaye ve sürükleyici dünyayı yeni grafikler ve 3D ses efektleriyle sunacak oyun, serinin hayranları tarafından uzun süredir bekleniyor.

    Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, dünya çapında PC, PlayStation 5, Xbox Series X ve Xbox Series S için çıkacak. Halihazırda ön siparişe açılan oyunun 28 Ağustos'ta çıkış yapması bekleniyor.

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