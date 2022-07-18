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    MetaMask kurucu ortakları kripto paraları kumara benzetti

    En popüler kripto para cüzdan uygulamalarından MetaMask'ın kurucu ortakları kripto paralar hakkında açıklama yaptı. Kriptoya yatırım yapmayı, kumar oynamaya benzetti.        
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    MetaMask kurucu ortakları kripto paraları kumara benzetti
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    Kripto para sektörü benzeri görülmemiş bir hızla büyürken, en popüler tarayıcı cüzdanlarından biri olan MetaMask‘ın kurucu ortakları Dan Finlay ve Aaron Davis, kripto para birimleri ve piyasanın genel durumu hakkında açıklama yaptı. 

    MetaMask cüzdanlarının son birkaç yılda DeFi ve NFT‘lerin yükselişinde kritik bir rol oynadığını ve bunun sonucunda 2020’de 1 milyon olan MetaMask aylık aktif kullanıcı sayısının bu yıl 30 milyonu aştığı belirtildi.

    MetaMask kurucu ortağı Aaron Davis, şu şekilde açıklama yaptı:

    “Şu anda sahip olduğumuz şeyin finansın geleceği olduğunu söylemek zor ve bir noktada hayatınız boyunca edindiğiniz birikimleri buraya aktarmanız gerekiyor. Birçok insan yatırım olarak bunu savunuyor ve bence bu son derece tehlikeli bir davranış”

    Davis açıklamasının devamında kriptoya yatırım yapmayı kumara benzetti ve "Paranızı kripto para birimlerine yatırmak kumar oynamaktır. Şu anda sahip olduğumuz şeyin finansın geleceği olduğunu söylemiyorum." dedi.

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    juanmata09 3 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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