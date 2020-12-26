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    Metolazonun yuvarlak solucanlarda ömrü uzattığı tespit edildi

    Araştırmalar sonucunda yaklaşık 50 yıldır klinik olarak terapötik amaçla kullanılan metolazone olarak adlandırılan ilacın hsp-6 geni üzerinde anlamlı derecede etkili olduğu tespit edildi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Metolazonun yuvarlak solucanlarda ömrü uzattığı tespit edildi

    Osaka City University kurumu araştırmacıları metolazone olarak adlandırılan yaklaşık 50 yıldır hipertansiyon ( yüksek tansiyon ) tedavisinde kullanılan ilacın yuvarlak solucanlarda hücresel tamir mekanizmalarını aktive ederek solucanların genel ömrünü artırdığını tespit etti. Yeni araştırmanın insanlara da uyarlanması ve incelenmesi hedefleniyor.

    Hücrede enerji üretiminden sorumlu organel olan mitokondriler hasarlandığında mitokondrial katlanmamış protein yanıtı ( mitochondrial unfolded protein response ( UPRmt ) ) olarak adlandırılan durum meydana gelebiliyor ve bu durum sonucunda çeşitli tamir mekanizmaları devreye giriyor. Bazı araştırmacılar ise çeşitli ilaçlarla bu durumun tetiklenebileceğini ve bu sayede organizmanın yaşam ömrünün uzatılabileceğini düşünüyor.

    Yaşlanmak

    Metolazonun yuvarlak solucanlarda ömrü uzattığı tespit edildi

    Yaşlanmak her ne kadar fizyolojik bir süreç olsa da bazı ilaçların yaşlanmayı yavaşlatabileceği ve yaşlılığın olumsuz etkilerini hafifletebileceği öne sürülüyor.

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    Osaka City University araştırmacıları ise ilk önce UPRmt olarak adlandırılan süreci tetikleyebilecek herhangi bir ilaç arayarak işe başladı ve genetiği değiştirilmiş solucanlarda hsp-6 olarak adlandırılan gen aktivitesini tetikleyebilecek 3.000 ilaç üzerinde çalışıldı. Bahsi geçen genin UPRmt sürecinde yoğun şekilde eksprese edildiği belirtiliyor.

    Araştırmalar sonucunda yaklaşık 50 yıldır klinik olarak terapötik ( tedavi edici ) amaçla kullanılan metolazone olarak adlandırılan ilacın hsp-6 geni üzerinde anlamlı derecede etkili olduğu tespit edildi ve C. elegans türü solucanlar üzerinde bahsi geçen ilaç test edildi.

    Ayrıca Bkz. "İki kol arasındaki tansiyon değeri farkı kardiyovasküler hastalıkların belirtisi olabilir"

    Yapılan çalışmalar neticesinde söz edilen ilacın yuvarlak solucanların ömrünü anlamlı biçimde uzattığı tespit edilmekle birlikte bahsi geçen etkinin, UPRmt aktivitesinde rol oynayan genleri inhibe edilen ( baskılanan ) solucanlarda görülmediği gözlendi yani diğer bir deyişle metolazonun bu etkisinin, spesifik ( belirli ) mitokondrial tamir süreçlerinin aktivasyonu sebebiyle gerçekleştiği fikri desteklendi. Ayrıca bilim insanları bahsi geçen ilacı insana ait hücre hatları üzerinde de çalıştı ve bahsi geçen ilacın memelilerde de gen ekspresyonunu artırdığı gözlendi.

    Yeni araştırma Biogerontology adlı dergide yayımlandı.

    Metolazonun yuvarlak solucanlarda ömrü uzattığı tespit edildi



    Kaynakça https://www.osaka-cu.ac.jp/en/news/2020/blood-pressure-drug-may-be-key-to-increasing-lifespan-new-study-shows-1 https://link.springer.com/article/10.1007/s10522-020-09907-6 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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