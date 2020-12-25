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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İki kol arasındaki tansiyon değeri farkı kardiyovasküler hastalıkların belirtisi olabilir

    4 farklı kıtayı aşan çalışmalarda 54.000 kişinin verileri incelenmekle birlikte her iki koldan da ölçüm verileri bulunan kişiler MI, serebrovasküler olay ve mortalite açısından incelendi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    İki kol arasındaki tansiyon değeri farkı kardiyovasküler hastalıkların belirtisi olabilir
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    Normalde günümüzde iki kol arasındaki küçük kan basıncı farkları ( 10mmHg’ya kadar olan farklılıklar fizyolojik kabul edilir ancak patolojik durumlara da işaret edebilir, bahsi geçen durumu uzman hekimlerin değerlendirmesi gereklidir ) genelde herhangi bir sağlık sorunun belirtisi olmamasına rağmen yeni araştırmalar bu durum üzerine odaklandı.

    Uluslararası olarak yürütülen ve 50.000 kişiyi aşkın deneğin yer aldığı araştırmada iki kol arasındaki kan basıncı farkının şiddetinin kalp krizi, inme ve erken ölüm riskleriyle korele olduğu iddia edildi yani diğer bir deyişle fark attıkça risk de artıyor.

    Şu anda günümüzdeki guideline’lara ( kılavuz ) göre iki kol arasındaki kan basıncı farkı 20mmHg’den yüksekse ileri tetkik ile tarama ve konsültasyon ( danışma ) gerekiyor.

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    Guideline veya kılavuz

    İki kol arasındaki tansiyon değeri farkı kardiyovasküler hastalıkların belirtisi olabilir
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    Yeni çalışmanın yazarlarına göre guidelinelarda geçen bu durum büyük ölçüde göz ardı ediliyor. Ayrıca iki kol arasındaki fark arttıkça kardiyovasküler risk artıyor. Bu sebeple kan basınçlarını iki koldan da ölçülmesi ve kaydedilmesi gerekiyor.

    4 farklı kıtayı aşan çalışmalarda 54.000 kişinin verileri incelenmekle birlikte her iki koldan da ölçüm verileri bulunan kişiler MI ( kalp krizi ), serebrovasküler olay ( inme ) ve mortalite ( ölüm ) açısından 10 yıl boyunca incelendi.

    Ayrıca Bkz. "İçi sıvı dolu nesnelerin 3 boyutlu yazıcılarda tek seferde üretilmesini sağlayacak yöntem geliştirildi"

    Yapılan çalışmalar sonucunda kollar arasında sistolik basınçta ölçülen her bir mmHg’lık artış, anjina ( ağrı ) , MI vve serebrovaskler olay riskini izleyen 10 yıllık periyot boyunca %1 oranında artıyor yani diğer bir deyişle her 1mmHg’lik fark artan %1 risk anlamına geliyor.

    Şu anda uluslararası guidelinelarda 20 mmHg olarak önerilen rakam Birleşik Krallık ve bazı Avrupa ülkelerindeki yönergelerde 15mmHg’ye çekilmiş durumda bulunmakla birlikte Mayo Clinic bu durumu biraz daha ileriye götürüp bu rakamı 10 mmHg’ya indirmiş durumda.

    Yeni çalışma Hypertension adlı dergide yayımlandı.



    Kaynakça https://www.exeter.ac.uk/news/research/title_831580_en.html https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.15997 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    BatuhanDN

    Ayn katlanabilir tabure hem dah basit ve her gelip geçende sana bakmaz

    1 gün önce
    mhzn

    Katlanır tabureyi akıl edememişler herhalde, koy çantana götür istediğin yere,

    1 gün önce
    Gulivers1

    beyin dalgalarıyla da kontrol edilebilseydi süper olurdu

    1 gün önce
    selcuk_

    O garip bacaklı aleti mankenlerin poposuna takınca işi kurtaracaklarını sanmışlar ama yemez.. Kim ister poposundan örümcek ayağı çıkmış gibi ortalıkta dolanmayı? Götürüsü getirisinden fazla.. Tutmaz bu.

    1 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zaten iki kol arası tansiyon farkı Aort Koarktasyonu ya da alt ekstremite üst ekstremite nabız farkı Takayasu Arteriti tanısında önemlidir ve biz buna bakarız
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