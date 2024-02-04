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    Anlık Bildirim

    Metro evreni ilk kez sanal gerçekliğe geldi: Metro Awakening

    Oyuncuları sanal gerçeklik ortamında metro tünellerini deneyimlemeye çağıran Metro Awakening duyuruldu. PS VR2, Meta Quest 2+3 ve Steam VR 2024 başlıkları ile uyumlu.
    Metro Awakening Tam Boyutta Gör
    Dmitry Glukhovsky romanlarından uyarlanarak oyun dünyasının en önemli serilerinden birisi haline gelen Metro, sanal gerçekliğe adım atıyor. Metro Awakening oyunu bu kez kendi gözlerinizden metro tünellerini tecrübe etmenizi sağlayacak.

    Metro Awakening ne zaman geliyor?

    Yıllardır Dmitry Glukhovsky ve 4A Games tarafından yapılan açıklamalar Metro Exodus oyununun devamına olan beklentiyi arttırmıştı. Yapımcısının savaşta hayatını kaybettiği oyunun Ukrayna savaşına geniş bir yer ayıracağı da gündeme gelmişti.

    Ne var ki duyurulan yapım farklı çıktı. PS VR2, Meta Quest 2, 3 ve Steam VR 2024 başlıkları ile uyumlu olacak oyun Metro 2033 yapımdan önce geçiyor. Oyuncular doktor Serdar olarak metro tünellerinde karısını bulmak için tehlikeli maceralara atılacak. Vertigo Games Amsterdam tarafından geliştirilen oyun yıl içerisinde oyuncularla buluşacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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