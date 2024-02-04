Metro evreni ilk kez sanal gerçekliğe geldi: Metro Awakening

Tam Boyutta Gör Dmitry Glukhovsky romanlarından uyarlanarak oyun dünyasının en önemli serilerinden birisi haline gelen Metro, sanal gerçekliğe adım atıyor. Metro Awakening oyunu bu kez kendi gözlerinizden metro tünellerini tecrübe etmenizi sağlayacak.

Metro Awakening ne zaman geliyor?

Yıllardır Dmitry Glukhovsky ve 4A Games tarafından yapılan açıklamalar Metro Exodus oyununun devamına olan beklentiyi arttırmıştı. Yapımcısının savaşta hayatını kaybettiği oyunun Ukrayna savaşına geniş bir yer ayıracağı da gündeme gelmişti.

Death Stranding: Director’s Cut zamlı geldi 3 gün önce eklendi

Ne var ki duyurulan yapım farklı çıktı. PS VR2, Meta Quest 2, 3 ve Steam VR 2024 başlıkları ile uyumlu olacak oyun Metro 2033 yapımdan önce geçiyor. Oyuncular doktor Serdar olarak metro tünellerinde karısını bulmak için tehlikeli maceralara atılacak. Vertigo Games Amsterdam tarafından geliştirilen oyun yıl içerisinde oyuncularla buluşacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Metro Awakening duyuruldu