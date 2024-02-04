Metro evreni ilk kez sanal gerçekliğe geldi: Metro Awakening

Metro Awakening ne zaman geliyor?
Yıllardır Dmitry Glukhovsky ve 4A Games tarafından yapılan açıklamalar Metro Exodus oyununun devamına olan beklentiyi arttırmıştı. Yapımcısının savaşta hayatını kaybettiği oyunun Ukrayna savaşına geniş bir yer ayıracağı da gündeme gelmişti.
Ne var ki duyurulan yapım farklı çıktı. PS VR2, Meta Quest 2, 3 ve Steam VR 2024 başlıkları ile uyumlu olacak oyun Metro 2033 yapımdan önce geçiyor. Oyuncular doktor Serdar olarak metro tünellerinde karısını bulmak için tehlikeli maceralara atılacak. Vertigo Games Amsterdam tarafından geliştirilen oyun yıl içerisinde oyuncularla buluşacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.