Clair Obscur: Expedition 33, Blue Prince ve The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered gibi beğeni kazanan üç oyunun çıkışına sahne olan nisan ayını artık geride bırakmamızla birlikte, gözler yepyeni oyunlarla gelen mayıs ayına çevrildi. Her ay olduğu gibi mayıs ayında da dikkat çekici oyunlar oyunseverlerle buluşacak. Bunların arasında hem Doom: The Dark Ages ve Elden Ring Nightreign gibi merakla beklenen yeni yapımlar, hem de Onimusha 2gibi sevilen oyunların yenilenmiş versiyonları bulunuyor.
Mayıs Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Oyun
Bu listemizde, mayıs ayında çıkacak yeni oyunlar arasında öne çıkan 10 yapımı derledik. İşte mayıs ayında çıkacak en dikkat çekici 10 oyun:
1️⃣ Doom: The Dark Ages
- Çıkış tarihi: 15 Mayıs
- Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X
- Tür: Aksiyon-RPG
Doom: The Dark Ages, Doom Eternal'ın da arkasındaki stüdyo olan id Software tarafından hazırlandı. DOOM: Eternal'a göre biraz daha düşük tempoya sahip olan oyun, bu kez ateşli silahların yanına bir de kalkan ekliyor. Bu kalkan hem saldırıları engellemek için kullanılıyor, hem de fırlatabileceğiniz bir silah olarak görev görüyor. Yan görevler alabileceğiniz bir açık dünya da sunan oyundaki en önemli yeniliklerden biri de ejderha sürme özelliği olacak.
2️⃣ Elden Ring Nightreign
- Çıkış tarihi: 15 Mayıs
- Platformlar: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X
- Tür: Aksiyon-RPG
Elden Ring Nightreign, ana oyundan farklı bir oyun mekanğine sahip. Çünkü Nightreign, Fortnite ve PUBG benzeri battle royale oyunlarına benzer bir oynanışa sahip. Hem tek kişilik hem de üçlü ekipler hâlinde oynanabilen Nightreign'de oyuncular, gitgide daralan bir haritada mümkün olduğunca uzun süre hayatta kalmaya çalışacaklar. Nigtreign'in haritaları her seferinde rastgele oluşturulduğu için, oyuncuları her seferinde farklı bir macera bekliyor olacak.
3️⃣ The Precinct
- Çıkış tarihi: 13 Mayıs
- Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X
- Tür: Simülasyon
Oyuncular bir yandan babasının cinayetini çözmeye çalışırken, diğer yandan şehrin dört bir yanında türlü türlü suçlarla mücadele eden bir polis memurunu kontrol ediyor. The Precinct, özellikle eski GTA oyunlarını özleyenlerin şans verebileceği bir yapım. Zira oyun, GTA 3 gibi yapımların polisler tarafından oynanan versiyonu gibi görünüyor.
4️⃣ Deliver At All Costs
- Çıkış tarihi: 22 Mayıs
- Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X
- Tür: Simülasyon, Aksiyon
Oyuncuların teslimatları yapmak için çılgınca görevlere atıldığı Deliver At All Costs, atari oyunlarını andıran görsel tasarımı ve neredeyse ekranda gördüğünüz her şeyi yıkıp geçebildiğiniz dünyasıyla dikkat çekiyor.
5️⃣ Onimusha 2: Samurai's Destiny Remastered
- Çıkış tarihi: 23 Mayıs
- Platformlar: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch
- Tür: Aksiyon-RPG
2002 yapımı Onimusha 2'nin yenilenmiş versiyonu olan Onimusha 2: Samurai's Destiny, çok sevilen bu oyunu yüksek çözünürlüklü hâle getirirken, oynanış mekaniklerini de günümüz standartlarına uygun olarak güncelliyor.
6️⃣ Lost Soul Aside
- Çıkış tarihi: 30 Mayıs
- Platformlar: PC, PS5
- Tür: Aksiyon-RPG
Oynanış tarafında daha çok Devil May Cry ve Ninja Gaiden gibi serileri akıllara getiren Lost Soul Aside'da kahramanımız, hem kız kardeşini kurtarmak hem de tüm diyarı tehdit eden canavarları durdurmak için farklı boyutlara ve gezegenlere uzanan bir maceraya atılıyor. Şu ana kadar yayınlanan fragmanlara bakılırsa bu macerada epeyce canavar keseceğiz. Çünkü oyun "hack and slash" türüne yakın duruyor.
7️⃣ The Midnight Walk
- Çıkış tarihi: 8 Mayıs
- Platformlar: PC, PS5, PS VR2
- Tür: Korku, Hayatta Kalma
Kil kuklalarla yapılan bu stop-motion oyunda oyuncular, The Burnt One (Yanık) olarak bilinen bir karakteri kontrol ediyor. Güneş'i geri getirmek için zorlu bir yolculuğa çıkan The Burnt One'a bu macerasında konuşan, canlı bir fener eşlik ediyor. Oyuncuların bu feneri ve taşıdığı ateşi koruyarak yol alması gerekiyor. Bu yolculuk sırasında dövüş yeteneklerinin yanı sıra gizlilik ve puzzle çözme becerileri de devreye giriyor.
8️⃣ Revenge of the Savage Planet
- Çıkış tarihi: PC, PS5, Xbox Series S/X
- Platformlar: 8 Mayıs
- Tür: Aksiyon-Macera
Journey to the Savage Planet'ın beğeni kazanmasını sağlayan o muzip tavrı ve eğlenceli aksiyonu bu devam oyununda da devam ediyor. Uzayın derinliklerinde terk edilmiş bir karakteri kontrol eden oyuncular, farklı gezegenlere seyahat edip yeni dünyalar, yeni kaynaklar keşfediyorlar. Tabii her gezegende oyuncuları farklı bir macera bekliyor. Oyunda platform unsurları da bulunuyor.
9️⃣ Blades of Fire
- Çıkış tarihi: 22 Mayıs
- Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X
- Tür: Aksiyon-RPG
Açık dünyada geçen Blades of Fire, dövüş mekanikleri ve zorlu görevleriyle soulslike türüne yakın duruyur. Oyunu benzerlerinden ayıran en önemli özelliği silah üretme özelliği olacak. Oyuncular silah üretme konusunda hünerlerini geliştirerek istedikleri gibi silahlar üretebilecekler. Bu da Blades of Fire'a oynanışı çeşitlendirecek bir mekanik eklemiş olacak.
🔟 F1 2025
- Çıkış tarihi: 30 Mayıs (Iconic Edition'ı alanlar 27 Mayıs'tan itibaren oyunu indirebilecek)
- Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X
- Tür: Spor, Simülasyon
Geçtiğimiz yıl EGO oyun motorunu kullanarak sürüş tarafında önemli değişiklikler yapan EA Sports, bu yıl oyunculara sürüş konusunda daha da fazla kontrol vereceğini söylüyor. Diğer yandan F1 serisine kısa süre önce eklenen The Braking Point adlı hikâye modu, F1 25'te de önemli bir yere sahip olacak. Son olarak oyuncuların genel menajer olarak bir F1 takımının başına geçtiği My Team modu da bu yeni versiyonda yeni özelliklerle yenilenmiş olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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