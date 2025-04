Clair Obscur: Expedition 33, Blue Prince ve The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered gibi beğeni kazanan üç oyunun çıkışına sahne olan nisan ayını artık geride bırakmamızla birlikte, gözler yepyeni oyunlarla gelen mayıs ayına çevrildi. Her ay olduğu gibi mayıs ayında da dikkat çekici oyunlar oyunseverlerle buluşacak. Bunların arasında hem Doom: The Dark Ages ve Elden Ring Nightreign gibi merakla beklenen yeni yapımlar, hem de Onimusha 2gibi sevilen oyunların yenilenmiş versiyonları bulunuyor.

Mayıs Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Oyun

Bu listemizde, mayıs ayında çıkacak yeni oyunlar arasında öne çıkan 10 yapımı derledik. İşte mayıs ayında çıkacak en dikkat çekici 10 oyun:

1️⃣ Doom: The Dark Ages

Mayıs ayında çıkacak oyunların başında DOOM: The Dark Ages geliyor. Hikâyeyi başa saran oyun, serinin ana kahramanı olan Doom Slayer'ın orijin hikâyesini anlatıyor.

Çıkış tarihi : 15 Mayıs

: 15 Mayıs Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X

PC, PS5, Xbox Series S/X Tür: Aksiyon-RPG

Doom: The Dark Ages, Doom Eternal'ın da arkasındaki stüdyo olan id Software tarafından hazırlandı. DOOM: Eternal'a göre biraz daha düşük tempoya sahip olan oyun, bu kez ateşli silahların yanına bir de kalkan ekliyor. Bu kalkan hem saldırıları engellemek için kullanılıyor, hem de fırlatabileceğiniz bir silah olarak görev görüyor. Yan görevler alabileceğiniz bir açık dünya da sunan oyundaki en önemli yeniliklerden biri de ejderha sürme özelliği olacak.

2️⃣ Elden Ring Nightreign

Tam Boyutta Gör Son yılların en sevilen oyunlarından Elden Ring'in spin-off'u olan Elden Ring Nightreign, bu fantastik evrende geçen multiplayer bir oyun.

Çıkış tarihi : 15 Mayıs

: 15 Mayıs Platformlar: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X Tür: Aksiyon-RPG

Elden Ring Nightreign, ana oyundan farklı bir oyun mekanğine sahip. Çünkü Nightreign, Fortnite ve PUBG benzeri battle royale oyunlarına benzer bir oynanışa sahip. Hem tek kişilik hem de üçlü ekipler hâlinde oynanabilen Nightreign'de oyuncular, gitgide daralan bir haritada mümkün olduğunca uzun süre hayatta kalmaya çalışacaklar. Nigtreign'in haritaları her seferinde rastgele oluşturulduğu için, oyuncuları her seferinde farklı bir macera bekliyor olacak.

3️⃣ The Precinct

Tam Boyutta Gör The Precinct, oyunseverlere 80'ler Amerika'sında bir polis olma imkânı sunan ilgi çekici bir simülasyon oyunu.

Çıkış tarihi : 13 Mayıs

: 13 Mayıs Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X

PC, PS5, Xbox Series S/X Tür: Simülasyon

Oyuncular bir yandan babasının cinayetini çözmeye çalışırken, diğer yandan şehrin dört bir yanında türlü türlü suçlarla mücadele eden bir polis memurunu kontrol ediyor. The Precinct, özellikle eski GTA oyunlarını özleyenlerin şans verebileceği bir yapım. Zira oyun, GTA 3 gibi yapımların polisler tarafından oynanan versiyonu gibi görünüyor.

4️⃣ Deliver At All Costs

Tam Boyutta Gör Mayıs ayında çıkacak bir diğer simülasyon oyunu olan Deliver At All Costs, 1959 Amerika'sında geçen kaotik bir kurye simülasyonu.

Çıkış tarihi : 22 Mayıs

: 22 Mayıs Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X

PC, PS5, Xbox Series S/X Tür: Simülasyon, Aksiyon

Oyuncuların teslimatları yapmak için çılgınca görevlere atıldığı Deliver At All Costs, atari oyunlarını andıran görsel tasarımı ve neredeyse ekranda gördüğünüz her şeyi yıkıp geçebildiğiniz dünyasıyla dikkat çekiyor.

5️⃣ Onimusha 2: Samurai's Destiny Remastered

Tam Boyutta Gör Önümüzdeki yıl yeni oyunuyla geri dönecek olan Onimusha serisi, bu yıl ise ikinci oyunun remastered versiyonuyla oyunseverlerin karşısına çıkıyor.

Çıkış tarihi : 23 Mayıs

: 23 Mayıs Platformlar: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch Tür: Aksiyon-RPG

2002 yapımı Onimusha 2'nin yenilenmiş versiyonu olan Onimusha 2: Samurai's Destiny, çok sevilen bu oyunu yüksek çözünürlüklü hâle getirirken, oynanış mekaniklerini de günümüz standartlarına uygun olarak güncelliyor.

6️⃣ Lost Soul Aside

Tam Boyutta Gör Görsel tasarımında Final Fantasy'den ilham alan Lost Soul Aside, aksiyon-RPG türünün meraklıları için bu ayın şans verilebilecek yapımları arasında yer alıyor.

Çıkış tarihi : 30 Mayıs

: 30 Mayıs Platformlar: PC, PS5

PC, PS5 Tür: Aksiyon-RPG

Oynanış tarafında daha çok Devil May Cry ve Ninja Gaiden gibi serileri akıllara getiren Lost Soul Aside'da kahramanımız, hem kız kardeşini kurtarmak hem de tüm diyarı tehdit eden canavarları durdurmak için farklı boyutlara ve gezegenlere uzanan bir maceraya atılıyor. Şu ana kadar yayınlanan fragmanlara bakılırsa bu macerada epeyce canavar keseceğiz. Çünkü oyun "hack and slash" türüne yakın duruyor.

7️⃣ The Midnight Walk

Tam Boyutta Gör Özellikle bağımsız oyunlardan hoşlananların şans verebileceği The Midnight Walk, Little Nightmares gibi oyunlardan izler taşıyan atmosferik bir korku-hayatta kalma oyunu.

Çıkış tarihi : 8 Mayıs

: 8 Mayıs Platformlar: PC, PS5, PS VR2

PC, PS5, PS VR2 Tür: Korku, Hayatta Kalma

Kil kuklalarla yapılan bu stop-motion oyunda oyuncular, The Burnt One (Yanık) olarak bilinen bir karakteri kontrol ediyor. Güneş'i geri getirmek için zorlu bir yolculuğa çıkan The Burnt One'a bu macerasında konuşan, canlı bir fener eşlik ediyor. Oyuncuların bu feneri ve taşıdığı ateşi koruyarak yol alması gerekiyor. Bu yolculuk sırasında dövüş yeteneklerinin yanı sıra gizlilik ve puzzle çözme becerileri de devreye giriyor.

8️⃣ Revenge of the Savage Planet

Tam Boyutta Gör 2020 yılında çıkan Journey to the Savage Planet'ın devam oyunu olan Revenge of the Savage Planet da mayıs ayında oyunseverlerle buluşacak.

Çıkış tarihi : PC, PS5, Xbox Series S/X

: PC, PS5, Xbox Series S/X Platformlar: 8 Mayıs

8 Mayıs Tür: Aksiyon-Macera

Journey to the Savage Planet'ın beğeni kazanmasını sağlayan o muzip tavrı ve eğlenceli aksiyonu bu devam oyununda da devam ediyor. Uzayın derinliklerinde terk edilmiş bir karakteri kontrol eden oyuncular, farklı gezegenlere seyahat edip yeni dünyalar, yeni kaynaklar keşfediyorlar. Tabii her gezegende oyuncuları farklı bir macera bekliyor. Oyunda platform unsurları da bulunuyor.

9️⃣ Blades of Fire

Tam Boyutta Gör Mayıs ayında çıkacak bir diğer aksiyon-RPG oyunu olan Blades of Fire, daha önce Metroid ve Castlevania serilerinde çeşitli oyunlara imza atan Mercury Steam stüdyosunun imzasını taşıyor.

Çıkış tarihi : 22 Mayıs

: 22 Mayıs Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X

PC, PS5, Xbox Series S/X Tür: Aksiyon-RPG

Açık dünyada geçen Blades of Fire, dövüş mekanikleri ve zorlu görevleriyle soulslike türüne yakın duruyur. Oyunu benzerlerinden ayıran en önemli özelliği silah üretme özelliği olacak. Oyuncular silah üretme konusunda hünerlerini geliştirerek istedikleri gibi silahlar üretebilecekler. Bu da Blades of Fire'a oynanışı çeşitlendirecek bir mekanik eklemiş olacak.

🔟 F1 2025

Tam Boyutta Gör Her yıl yeni bir Formula 1 oyunu çıkartmaya devam eden EA Sports, bu yılı da boş geçmiyor. Serinin hayranlarının merakla beklediği F1 25, mayıs ayı sonunda çıkacak.

Çıkış tarihi : 30 Mayıs (Iconic Edition'ı alanlar 27 Mayıs'tan itibaren oyunu indirebilecek)

: 30 Mayıs (Iconic Edition'ı alanlar 27 Mayıs'tan itibaren oyunu indirebilecek) Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X

PC, PS5, Xbox Series S/X Tür: Spor, Simülasyon

Geçtiğimiz yıl EGO oyun motorunu kullanarak sürüş tarafında önemli değişiklikler yapan EA Sports, bu yıl oyunculara sürüş konusunda daha da fazla kontrol vereceğini söylüyor. Diğer yandan F1 serisine kısa süre önce eklenen The Braking Point adlı hikâye modu, F1 25'te de önemli bir yere sahip olacak. Son olarak oyuncuların genel menajer olarak bir F1 takımının başına geçtiği My Team modu da bu yeni versiyonda yeni özelliklerle yenilenmiş olacak.

