Death Stranding: Director’s Cut, Apple cihazları için yayınlandı ve zamlandı

Death Stranding: Director’s Cut hangi cihazlara geldi?
Kojima Productions ve 505 Games tarafından geliştirilen oyun yürüyüş veya kargo simülasyonu olarak adlandırılıyor. 16 milyondan fazla oyuncusu olan yapım, kıyamet sonrası bir dünyada kritik malzemeleri sığınaklara ulaştıran bir taşıyıcıyı konu alıyor.
Death Stranding: Director’s Cut oyunu iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, M1 çipli iPad ve M çipli herhangi bir Mac cihazı ile uyumlu. Oyun ön siparişe açıldığında 399TL idi ancak şu anda 600TL olmuş. Fiyatın artma ihtimaline karşı meraklıların acele etmesi iyi bir karar olabilir.
DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT Games $19.99 77 GBBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.