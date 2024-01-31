Death Stranding: Director’s Cut, Apple cihazları için yayınlandı ve zamlandı

Tam Boyutta Gör 2019 yılında en beğenilen oyunlar arasına giren Kojima’nın Death Stranding yapımı nihayet Apple cihazları için de yayınlandı. Death Stranding: Director’s Cut versiyonuyla gelen oyun bir miktar da zamlandı.

Death Stranding: Director’s Cut hangi cihazlara geldi?

Kojima Productions ve 505 Games tarafından geliştirilen oyun yürüyüş veya kargo simülasyonu olarak adlandırılıyor. 16 milyondan fazla oyuncusu olan yapım, kıyamet sonrası bir dünyada kritik malzemeleri sığınaklara ulaştıran bir taşıyıcıyı konu alıyor.

Death Stranding Director's Cut, Apple cihazlara geliyor 1 ay önce eklendi

Death Stranding: Director’s Cut oyunu iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, M1 çipli iPad ve M çipli herhangi bir Mac cihazı ile uyumlu. Oyun ön siparişe açıldığında 399TL idi ancak şu anda 600TL olmuş. Fiyatın artma ihtimaline karşı meraklıların acele etmesi iyi bir karar olabilir.

DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT Games $19.99 77 GB

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Death Stranding: Director’s Cut zamlı geldi