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    Anlık Bildirim

    Renkli güneş panellerinde verim kaybı sorunu ortadan kalktı

    Güneş panelleri elektrik üretmek amacıyla çatıların vazgeçilmezi oldu. Yeni geliştirilen teknoloji ile elektrik üretmek için çirkin görüntüye katlanmak zorunda değiliz.
    Renkli güneş panellerinde verim kaybı sorunu ortadan kalktı Tam Boyutta Gör
    Almanya’da PV panellerin %75’i binalar üstüne kurulmuş durumda. Bu öz tüketim için çok önemli bir rakam olsa da evlerin genel görünümü çok iç açıcı olmuyor. Bunun en önemli nedeni tabii ki siyah güneş panelleri. Siyah olmalarının nedeni ise basit gelen bütün ışığı emerek en fazla elektriği üretmek. Şimdiye kadar bu renk sorununu panellerin üstündeki azda camı boyayarak çözmeye çalışılıyordu ama bunda da ciddi elektrik kaybı oluyordu.

    Sorunun çözümü için mavi kelebeklerden ilham alındı

    Renkli güneş panellerinde verim kaybı sorunu ortadan kalktı Tam Boyutta Gör

    Çözüm ise mavi olmayan ama mavi gözüken kelebeklerden geldi. Bu kelebeklerin en büyük özelliği normalde siyah renkte olmalarına rağmen gelen ışığın belli bir dalga boyunu etrafa saçmaları. Bu şekilde kelebekler hem güneşin ısıtıcı etkisinden maksimum şekilde yararlanırken, eş aramak için kullanılan güzel renkleride ortaya çıkarabiliyorlar.

    Almanya’daki meşhur Fraunhofer Enstitüsü geliştirdiği özel kaplama ile kelebeklerdeki 3D Fotonik yapının benezerini üretmeyi başardılar ve paneller artık siyah oldukları halde renkli gözüküyorlar. Doğal olarak bu taklit etme yeteneği sayesinde normal panellerin %95’i kadar elektrik üreten renkli paneller üretmek hem ucuz hemde mümkün.

    Böylece mimarlar ya da evlerini güzel göstermek isteyenler istediği rengi seçebilecek. Ayrıca tarihi yapılar için görüşü bozmayacak renkler seçilebilir. Diğer bir etken ise dikey olarak binaların güney yüzeyleri bu tür renkli panellerle döşemek artık daha kolay zira görüntü korkusuda olmayacak.

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    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 4 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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