Renkli güneş panellerinde verim kaybı sorunu ortadan kalktı

Sorunun çözümü için mavi kelebeklerden ilham alındı
Çözüm ise mavi olmayan ama mavi gözüken kelebeklerden geldi. Bu kelebeklerin en büyük özelliği normalde siyah renkte olmalarına rağmen gelen ışığın belli bir dalga boyunu etrafa saçmaları. Bu şekilde kelebekler hem güneşin ısıtıcı etkisinden maksimum şekilde yararlanırken, eş aramak için kullanılan güzel renkleride ortaya çıkarabiliyorlar.
Almanya’daki meşhur Fraunhofer Enstitüsü geliştirdiği özel kaplama ile kelebeklerdeki 3D Fotonik yapının benezerini üretmeyi başardılar ve paneller artık siyah oldukları halde renkli gözüküyorlar. Doğal olarak bu taklit etme yeteneği sayesinde normal panellerin %95’i kadar elektrik üreten renkli paneller üretmek hem ucuz hemde mümkün.
Böylece mimarlar ya da evlerini güzel göstermek isteyenler istediği rengi seçebilecek. Ayrıca tarihi yapılar için görüşü bozmayacak renkler seçilebilir. Diğer bir etken ise dikey olarak binaların güney yüzeyleri bu tür renkli panellerle döşemek artık daha kolay zira görüntü korkusuda olmayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!