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    MG 2023 fiyat listesi belli oldu! İşte Ocak ayı fiyatları

    MG Ocak ayı fiyat listesini açıkladı. İşte bayiden sıfır km MG otomobil fiyatlarını merak edenler için güncel MG 2023 fiyat listesi:                               
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    2023 MG fiyat listesi Tam Boyutta Gör
    MG, yeni yılda fiyat listesini ilk güncelleyen markalardan biri oldu. Bu yıl içerisinde yenilenen ZS EV ve yeni MG4 gibi modellerini göreceğimiz MG'nin güncel 2023 Ocak fiyat listesinde yüzde 3-4 civarında zam görmekteyiz. Peki gelen zamlarla birlikte; 2023 MG fiyatları ne kadar oldu? Sıfır MG araç fiyatları kaç TL? Gelin model model fiyat listelerine yakından bakalım.

    Şu anda MG'nin Türkiye'deki en uygun fiyatlı otomobili MG ZS'nin giriş seviye fiyatı geçen ay 563.600 TL seviyesindeydi. Yeni yılda gelen zammın ardından ÖTV diliminin de değişmesiyle birlikte 50 bin TL civarında artarak 615.000 TL'ye çıktığını görmekteyiz. Bu versiyonun 1.5 litre benzinli motor ve manuel şanzımanlı versiyona ait olduğunu hatırlatalım.

    Geçtiğimiz aylarda 1.5 litre T-GDI benzinli motoruyla satışa sunulan MG HS'de de benzer oranda bir artış görmekteyiz. Geçen ay 890 bin TL olan Comfort donanım seviyesinin fiyatı yeni yılda 929 bin TL'ye yükselmiş. Luxury donanım seviyesi ise Ocak 2023'teki 1.029.000 TL'lik fiyatıyla ÖTV muafiyetli alım için belirlenen limitin üzerine çıkmış durumda.

    İşte 2023 Ocak MG fiyat listesi 🔽

    MG fiyat listesi 💰 (Ocak 2023)
    Model Aralık 2022 Ocak 2023
    MG ZS Comfort 1.5 MT Benzin 106 PS 563.600 TL 615.000 TL
    MG ZS Luxury 1.0T AT Benzin 111 PS 769.000 TL 789.000 TL
    MG ZS Luxury Plus 1.0 AT Benzin 111 PS 809.000 TL 829.000 TL
    MG HS Comfort 1.5T-GDI Benzin 162 PS 890.000 TL 929.000 TL
    MG HS Luxury 1.5T-GDI Benzin 162 PS 980.000 TL 1.029.000 TL
    MG EHS PHEV Comfort Şarjlı Hibrit 258 PS 1.349.000 TL 1.359.000 TL
    MG EHS PHEV Luxury Şarjlı Hibrit 258 PS 1.459.000 TL 1.459.000 TL

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