MG 2023 fiyat listesi belli oldu! İşte Ocak ayı fiyatları

Şu anda MG'nin Türkiye'deki en uygun fiyatlı otomobili MG ZS'nin giriş seviye fiyatı geçen ay 563.600 TL seviyesindeydi. Yeni yılda gelen zammın ardından ÖTV diliminin de değişmesiyle birlikte 50 bin TL civarında artarak 615.000 TL'ye çıktığını görmekteyiz. Bu versiyonun 1.5 litre benzinli motor ve manuel şanzımanlı versiyona ait olduğunu hatırlatalım.
Geçtiğimiz aylarda 1.5 litre T-GDI benzinli motoruyla satışa sunulan MG HS'de de benzer oranda bir artış görmekteyiz. Geçen ay 890 bin TL olan Comfort donanım seviyesinin fiyatı yeni yılda 929 bin TL'ye yükselmiş. Luxury donanım seviyesi ise Ocak 2023'teki 1.029.000 TL'lik fiyatıyla ÖTV muafiyetli alım için belirlenen limitin üzerine çıkmış durumda.
İşte 2023 Ocak MG fiyat listesi 🔽
|Model
|Aralık 2022
|Ocak 2023
|MG ZS Comfort 1.5 MT Benzin 106 PS
|563.600 TL
|615.000 TL
|MG ZS Luxury 1.0T AT Benzin 111 PS
|769.000 TL
|789.000 TL
|MG ZS Luxury Plus 1.0 AT Benzin 111 PS
|809.000 TL
|829.000 TL
|MG HS Comfort 1.5T-GDI Benzin 162 PS
|890.000 TL
|929.000 TL
|MG HS Luxury 1.5T-GDI Benzin 162 PS
|980.000 TL
|1.029.000 TL
|MG EHS PHEV Comfort Şarjlı Hibrit 258 PS
|1.349.000 TL
|1.359.000 TL
|MG EHS PHEV Luxury Şarjlı Hibrit 258 PS
|1.459.000 TL
|1.459.000 TL
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