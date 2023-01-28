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    Toyota Corolla, 2022 yılında dünyanın en çok satan modeli oldu

    Toyota Corolla, 162 ülkenin pazarlarından elde edilen focus2move verilerine göre en yakın rakibine 250 bin adet fark atarak ilk sırada yer aldı.                    
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    Toyota Corolla, 2022 yılında dünyanın en çok satan modeli oldu Tam Boyutta Gör
    İlk kez 1966 yılında üretilmeye başlanan Toyota Corolla, otomotiv endüstrisinin efsane modeli olmaya devam ediyor. 2022 yılı satışlarına göre Corolla, 1.12 milyon adet ile bir kez daha dünyanın en çok satılan modeli oldu.

    Dayanıklılığı, yüksek konforu, verimli motorları ve geniş iç hacmiyle birçok farklı kullanıcı profiline hitap eden Corolla ürün gamı, yüksek satış adetleriyle de bu global başarısını tekrarlayarak müşterilerin bir numaralı tercihi oldu. Birçok farklı ürün ve motor seçeneği alternatifini bir arada sunan Corolla, geniş ürün yelpazesiyle dünyadaki diğer tüm otomobil modellerini geride bıraktı.

    İlk 5’te üç Toyota modeli yer aldı

    Toyota Corolla, 162 ülkenin pazarlarından elde edilen focus2move verilerine göre, 250 bin adetlik fark ile ilk sırada yer aldı. İkinci sırayı ise 870 bin adet ile bir başka Toyota modeli olan RAV4 elde etti. Toyota, Corolla ve RAV4 ile global başarılarını artırarak devam ettirirken dünyanın en çok satan iki modeli Toyota markasına ait oldu.

    Toyota Corolla, 2022 yılında dünyanın en çok satan modeli oldu
    Hibrit versiyonuyla büyük bir beğeni toplayan SUV segmentinin öncüsü RAV4 ise, bu başarısıyla 2022 yılında dünyanın en çok satan SUV’u unvanını elde etti. Bununla birlikte beşinci sırada 675 binin üzerinde satış adediyle Toyota’nın E segmenti modeli Camry yer aldı.

    Toyota, dünya çapındaki başarısını sadece binek modellerle değil aynı zamanda hafif ticari modelleriyle de bütünleştirdi. Toyota’nın efsanevi bir başka modeli olan Hilux pick-up, 564 bin adetle tüm dünya satışlarında en çok tercih edilen 9. model olmayı başardı.

    Toyota’nın efsanevi Hilux modeli, yenilmez karakterini daha fazla teknoloji ve konforla birleştiren kombinasyonla yüksek satışlar elde etmeye devam etti. Toyota, bu satış rakamlarıyla ilk 10’da 4 modeliyle yer alan tek marka olmayı başardı.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 1 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 2 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 3 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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