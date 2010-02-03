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Michael Tsu, Nokia'nın 2010-2011 yılı yol haritasını açıkladı

9 yıl
11,7b
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6
Diğer
knight
Haber Editörü
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Nokia'nın Tayvan'daki genel müdürü Michael Hsu, firmanın 2010 ve 2011 yılındaki yol haritasını açıkladı.

Hsu'ya göre Symbian^3 işletim sistemini kullanan modeller 2010'un 3. çeyreğinden itibaren, Symbian^4'lü modeller ise 2011'in ilk yarısında boy gösterebilir. Symbian^3'ün multi-touch (çoklu dokunmatik) desteği sunacağı, Symbian^4'ün QT platformu üzerinde kurulu olacağı ve QT'nin yazılım geliştiricilere Symbian^4 ile Maemo için eş zamanlı yazılım geliştirme esnekliği sağlayacağı internette söylenenler arasında.

Maemo, S60 (Symbian) ve S40 (Java platformu) kullanan cep telefonlarına odaklanan Nokia'nın S60 arayüzlü modellerinin 2010 yılında fiyat konusunda rekabetçi olacağı belirtiliyor. Ayrıca 2011 yılında Nokia'nın model portföyünün %55'ini S60 destekli, %35'ini S40 destekli ve %10'unu Maemo'lu modeller oluşturabilir.

2009'un son çeyreğinde 6.1 milyon adet E serisi ve 4.6 milyon adet N serisi cep telefonunun satıldığı ifade edilirken, 2010'un 2. çeyreğine doğru Maemo 6 işletim sistemini kullanan bir akıllı telefonun sinyali tekrar verilmiş oldu.


http://www.digitimes.com/news/a20100202PD206.html Yorum Yaz
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sotoxs 9 yıl
rakamlar dünya içinse zarar etmesi normal. fiyatları daha da düşürmeli yoksa daha da nokia almayiz
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safa_oyuncu 9 yıl
Symbian multitouch olursa İphoneculara güzel bir kapak olur diye düşünüyorum.Birde widgetleri daha güzel tasarlarsa tadından yenmez.
Buarada E sersi N sersinde çok satmş halbuki ülkemizde N serisi çok daha iyi satıyor heralde avrupa E serisi öndeki satışları rakamları daha yüksek
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