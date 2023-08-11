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    MicroLED ekranlı Apple Watch ertelendi: İşte nedeni

    MicroLED ekranlı Apple Watch'un ileri bir tarihe ertelendiği ortaya çıktı. Öyle ki en erken 2026 yılına işaret ediyor. Peki MicroLED ekranlı Apple Watch neler sunacak? İşte detayar...
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    MicroLED ekranlı Apple Watch ertelendi: İşte nedeni Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz üzere Apple, MikroLED ekranlı Apple Watch ve Watch Ultra için çalışmalara başladı. Öyle ki bu modellerin 2025 yılında tanıtılacağına dair çok sayıda raporla karşılaştık.Ancak bu tarihte gecikmeler yaşanabilir. Kore kaynaklı haberlere göre microLED ekranlı Apple Watch, üretim sorunları nedeniyle ertelendi.

    MicroLED ekranlı Apple Watch ertelendi

    Bilmeyenler için günümüzde MicroLED üretimi, başta düşük verim olmak üzere son derece pahalı ve çoğu standartlara uygun değil. Bu noktada Apple'ın ana tedarikçi LG Display'in mikroLED panel üretimini kolaylaştırmak için Ar-Ge çalışmalarına devam ettiği söyleniyor. Bu teknolojiden faydalanacak ilk ürünse MikroLED ekranlı Apple Watch olacak. 

    Hatırlayacak olursak geçtiğimiz Nisan ayında ünlü analist Ross Young, MikroLED ekranlı Apple Watch Ultra'nın en erken 2025'in ikinci yarısında piyasaya sürüleceğini öne sürmüştü. Bugün ise Kore'den gelen tedarik zinciri raporları, microLED ekrana sahip ilk Apple Watch'un, üretim sürecindeki teknolojik kısıtlamalar nedeniyle başlangıçta planlandığı gibi 2025'te değil 2026'da piyasaya sürüleceğini ortaya çıkardı. 

    Diğer tarafta LG'den gelen haberlere göre bu tarihte değişimler görebiliriz. Niketim şirketin, Tayvanlı Ultra Display Technology'e ait 14 ABD patenti de dahil olmak üzere önemli satın alımlar yaptığı belirtiliyor. Bu patentler, çiplerin daha güvenilir ve hassas bir şekilde konumlandırılması dahil olmak üzere verim oranlarının artırılmasını sağlayacak. 

    Yeni Apple Watch Ultra neler sunacak?

    Bildiğiniz üzere Apple Watch Ultra‌, 502x410 piksel çözünürlük sunan 1,9 inç boyutlarında OLED ekranla tanıtıldı. Ancak MicroLED'e geçiş, daha iyi bir pil ömrüme ek olarak önemli yükseltmeleri beraberinde getirecek. Bunlardan ilki, piksel düzeyinde aydıtlanma sayesinde daha iyi kontrast, renk ve parlaklık artışı olacak.

    Öyle ki yeni nesil Apple Watch Ultra‌'nın, adeta "camın üzerine boyanmış" bir hissiyat verdiği belirtiliyor. Ek olarak OLED teknolojisinden farklı olarak MikroLED, daha az ekran yanması riski ve daha uzun kullanım ömrü gibi avantajlar sunacak. Ayrıca bu ekranların ilk olarak Apple Watch Ultra, daha sonrasında ise Apple Watch ve gelecek nesil iPhone modellerinde de kullanılacağını belirtelim.

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