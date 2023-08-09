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    iOS 17 özelliği Apple Watch'lara geliyor

    Apple, 8 Ağustos'ta geliştiriciler için watchOS 10 beta 5 sürümü yayınladı. Betayı yükleyen bir kullanıcı, iOS 17 ile iPhone'lara gelecek bir özelliğin Apple Watch'a geldiğini ortaya çıkardı.
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    NameDrop Apple Watch desteği Tam Boyutta Gör
    Geliştiriciler için yayınlanan son watchOS 10 beta sürümü, iOS 17 ile tanıtılan NameDrop özelliğinin Apple Watch’larda da kullanılacağını gösteriyor.

    NameDrop, Apple Watch'lar arasında da kullanılacak

    NameDrop, Apple’ın iOS 17 tanıtımında gösterdiği, ardından ilk beta ile kullanıma sunduğu yeni AirDrop özelliği.

    NameDrop, birinin telefon numarasını kaydetmek istediğinizde mesaj göndermek yerine, iPhone’unuzu iPhone’una yaklaştırarak iletişim bilgilerinizi kişiyle kolayca paylaşmanızı  sağlayan yeni bir özellik. Cihazlar yaklaştırıldığında otomatik olarak kişi paylaşım ekranı çıkıyor ve açılır ekrana dokunduğunuzda yalnızca al veya paylaş seçeneği sunuluyor. Etkileyici bir animasyonla paylaşım gerçekleşiyor.

    Son yayınlanan watchOS 10 beta sürüm kodlarında NameDrop’un saatler arasında da kullanılacağı görülüyor. Yalnız her iki cihazın da watchOS 10 ve iOS 17 güncellemesini almış olması gerekiyor.

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