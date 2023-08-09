iOS 17 özelliği Apple Watch'lara geliyor

Apple, iOS 17'de çağrıyı sonlandır tuşunun yerini değiştirecek 10 sa. önce eklendi

NameDrop, Apple Watch'lar arasında da kullanılacak

NameDrop, Apple’ın iOS 17 tanıtımında gösterdiği, ardından ilk beta ile kullanıma sunduğu yeni AirDrop özelliği.

NameDrop, birinin telefon numarasını kaydetmek istediğinizde mesaj göndermek yerine, iPhone’unuzu iPhone’una yaklaştırarak iletişim bilgilerinizi kişiyle kolayca paylaşmanızı sağlayan yeni bir özellik. Cihazlar yaklaştırıldığında otomatik olarak kişi paylaşım ekranı çıkıyor ve açılır ekrana dokunduğunuzda yalnızca al veya paylaş seçeneği sunuluyor. Etkileyici bir animasyonla paylaşım gerçekleşiyor.

Son yayınlanan watchOS 10 beta sürüm kodlarında NameDrop’un saatler arasında da kullanılacağı görülüyor. Yalnız her iki cihazın da watchOS 10 ve iOS 17 güncellemesini almış olması gerekiyor.

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