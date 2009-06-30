Micron 34nm üretim teknolojisiyle NAND flash bellek yongası hazırlamaya başladı

Tam Boyutta Gör

DRAM üretiminde endüstri devi isimlerden birisi olan Micron, 34nm üretim teknolojisiyle hacimli NAND flash bellek yongası üretimine başladı. İlk etapta 16GB ve 32GB kapasiteli MLC (multi-level cell) yongalarını üreteceği açıklanan firmanın aynı zamanda 8GB ve 16GB kapasiteli SLC (single-level cell) yongalarını örneklendirdiği bildiriliyor.

34nm üretim teknolojisinin sağladığı avantajlarla daha yüksek kapasiteli, daha hızlı ve daha az güç tüketen NAND flash bellek yongaları üreteceği belirtilen Micron'un ilk çözümlerin ONFI 2.1 ara birimini destekleyecekleri ifade edilirken 200MB/sn'lik veri aktarım performansı sunacakları ifade edilmekte.

Gelen bilgilere göre Micron'un 34nm üretim teknolojisiyle hazırladığı NAND flash bellek yongalarını, yüksek performanslı Crucial sistem belleklerini hazırlayan ve aynı zamanda firmanın bir iştiraki olan Lexar Media'nın Platinum II serisi 32GB SDHC ve 16GB microSDHC bellek kartlarında kullanacağı açıklandı.

Bilindiği üzere Micron'un yanı sıra Intel de NAND flash bellek yongası üretiminde 34nm üretim teknolojisine geçiş yapmaya hazırlanıyor.