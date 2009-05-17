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Dünyanın en büyük üçüncü DRAM üreticisi unvanına sahip olan Micron, ekran kartları için bellek üretimine başlıyor. Bellek pazarında yaşanan sıkıntılara paralel olarak 5 Mart'ta sonra eren son çeyreği 751 milyon dolar kayıpla kapayan firma, 50nm üretim teknolojisiyle GDDR3 üretimine başlıyor.

Firmanın ilk etapta 1600MHz ve üstü hızlarda üretim yapacağı belirtilirken, gelişmiş DDR3 teknolojisi sayesinde, 1.8v geriliminde çalışan geleneksel GDDR3 çözümlerinin aksine 1.35v'de çalışan daha düşük güç tüketimli yongalar hazırlayabileceği de gelen haberler arasında.

GDDR3 üretimine ek olarak rekbaetçi bir ortam doğması halinde GDDR5 üretimine başlamayı da planlıyor. Qimonda'nın iflas bayrağını çekmesinin ardından Hynix ve Samsung'un kontrolüne geçen grafik kartları için bellek üretiminde Micron gibi güçlü bir oyuncunun yarışa dahil olması oldukça önemli bir gelişme.