Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Micron ekran kartları için bellek üretimine başlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
5,2b
1
9
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Micron ekran kartları için bellek üretimine başlıyor
Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük üçüncü DRAM üreticisi unvanına sahip olan Micron, ekran kartları için bellek üretimine başlıyor. Bellek pazarında yaşanan sıkıntılara paralel olarak 5 Mart'ta sonra eren son çeyreği 751 milyon dolar kayıpla kapayan firma, 50nm üretim teknolojisiyle GDDR3 üretimine başlıyor.

Firmanın ilk etapta 1600MHz ve üstü hızlarda üretim yapacağı belirtilirken, gelişmiş DDR3 teknolojisi sayesinde, 1.8v geriliminde çalışan geleneksel GDDR3 çözümlerinin aksine 1.35v'de çalışan daha düşük güç tüketimli yongalar hazırlayabileceği de gelen haberler arasında.

GDDR3 üretimine ek olarak rekbaetçi bir ortam doğması halinde GDDR5 üretimine başlamayı da planlıyor. Qimonda'nın iflas bayrağını çekmesinin ardından Hynix ve Samsung'un kontrolüne geçen grafik kartları için bellek üretiminde Micron gibi güçlü bir oyuncunun yarışa dahil olması oldukça önemli bir gelişme.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
memanet 10 yıl
benim anlamadığım amd-ati yeni seri ekrankartlarındada qimondanın bellek yongalarını kullanıyor acaba yüklü alım yaptılarda stokta kalan bellek yongaları nımı kullanıyorlar.bu arada micron firmasının bu kulvarda yer alması iyi bir haber benim bildiğim kadarıyla extreme ramlerde hep micron yongalar kullanıyordu.ne diyelim biz tüketiciler için hayırlı olur inşallah rekabetin sonucu uygun fiyatlı ürünleri piyasada görmek isteriz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 10 yıl
Cidden büyük haber. Samsung üzülmüştür şimdi... Qimonda'ya çok üzüldüm yaa, AMD'nin en iyi ortaklarındandı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iscanthere 10 yıl
güzel haber
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
N-0NE 10 yıl
DDr3 için süper gelişme.1.8 volttan 1.35 volta inicek.Eğer soğutucu filan da takılırsa (ekran kartları için diyorum) çok rahat vmod yapılır.İnş. o.c yede müsait olurda hız arttırdığımız zaman güzel perf. alırız :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
By MuRaT 10 yıl
Diğer Üreticilere karşı rakip çıktı..
bakalım rekabeti zorluyacakmı?
Ddr3le başlaması onlar için iyi bir başlangıç
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VenomS 10 yıl
efsaneni d9 serisi gibi bir gddr5 serisi çıkartırsa AMD(ATi)'in yeni hd4770 ve hd5*** serisindeki yeni black editionları artık düşünemiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Confusion 10 yıl
1.8v geriliminde çalışan geleneksel GDDR3 çözümlerinin aksine 1.35v'de çalışan daha düşük güç tüketimli yongalar


gddr3 piyasası için çok güzel bir gelişme tabi şu anda ilgi odağı olan gddr5 piyasası için çalışmaları daha iyi olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 10 yıl
Mobil grafik işlemcileri için iyi haber.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Eşref_37 10 yıl
İyi O.C olan yeni belek türlerine ihtiyacımız var umarım bu yönde bi çalışmalarıda olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl X-Men Origins: Wolverine inceleme videosu 10 yıl DFI Dark DK 790FXB-M2RS anakart video inceleme 10 yıl HD4770 CrossfireX, GTX285 karşısında! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim