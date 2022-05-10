Microsoft, 3D Movie Maker'ın kodunu açık kaynaklı hale getirdi

Microsoft, ilk olarak 1995'te yayınladığı bir animasyon programı olan 3D Movie Maker'ın kodunu açık kaynaklı hale getirdi. Projenin orijinal kaynak kodu artık MIT lisansı altında açık kaynak olarak GitHub'da kullanıma sunuldu.
Bir kişinin isteği üzerine yayınlandı
Kullanıcılarının karakterleri ve sahne malzemelerini önceden oluşturulmuş ortamlara yerleştirerek kısa çizgi filmler oluşturmasına olanak tanıyan, 1995 BRender motorla çalışan bir program olan 3D Movie Maker, oluşturulmasından 27 yıl sonra açık kaynaklı hale geldi.
Microsoft'un 3D Movie Maker'ın kodlarını açık kaynak hale getirmesi bir kullanıcının Twitter üzerinden programın kaynak kodunu istedi ve bunun üzerine şirket çalışmalara başladı. Microsoft Developer Division Topluluk Yöneticisi Scott Hanselman, geçtiğimiz günlerde kullanıcının isteğinin yerine getirildiğini yine Twitter üzerinden duyurdu.
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Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)
Sınıra lazım bundan
Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.