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    Anlık Bildirim

    Microsoft, 3D Movie Maker'ın kodunu açık kaynaklı hale getirdi

    Microsoft, 27 yıl önce yayınladığı 3D Movie Maker'ın kaynak kodunu açık hale getirdi. Kod, GitHub'da bulunuyor.                                                   
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    Microsoft, 3D Movie Maker'ın kodunu açık kaynaklı hale getirdi

    Microsoft, ilk olarak 1995'te yayınladığı bir animasyon programı olan 3D Movie Maker'ın kodunu açık kaynaklı hale getirdi. Projenin orijinal kaynak kodu artık MIT lisansı altında açık kaynak olarak GitHub'da kullanıma sunuldu.

    Bir kişinin isteği üzerine yayınlandı

    Kullanıcılarının karakterleri ve sahne malzemelerini önceden oluşturulmuş ortamlara yerleştirerek kısa çizgi filmler oluşturmasına olanak tanıyan, 1995 BRender motorla çalışan bir program olan 3D Movie Maker, oluşturulmasından 27 yıl sonra açık kaynaklı hale geldi.

    Microsoft'un 3D Movie Maker'ın kodlarını açık kaynak hale getirmesi bir kullanıcının Twitter üzerinden programın kaynak kodunu istedi ve bunun üzerine şirket çalışmalara başladı. Microsoft Developer Division Topluluk Yöneticisi Scott Hanselman, geçtiğimiz günlerde kullanıcının isteğinin yerine getirildiğini yine Twitter üzerinden duyurdu.

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    Bloodin 23 saat önce

    Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)

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    daysleeperxp 2 gün önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 3 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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