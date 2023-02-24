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    Microsoft, Bing sohbet robotu çalışmalarına 6 yıl önce başladı

    Microsoft'un yapay zeka tabanlı Bing sohbet robotunun geçmişi en az 6 yıl öncesine dayanıyor. 2017'den beri üzerinde çalışılan sohbet robotu ilk olarak 2020'nin sonlarında ortaya çıkmıştı.
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    Microsoft, Bing sohbet robotu çalışmalarına 6 yıl önce başladı Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Bing arama motoruna entegre ettiği sohbet robotunun, esasında Sydney kod adı altında birkaç yıldır geliştirildiği ortaya çıktı. Hatta sinir ağının 2020'nin sonlarında az sayıda ülkede halka açık olarak test edildiği ancak neredeyse hiç kimse tarafından fark edilmediği belirtiliyor.

    Microsoft'un iletişim direktörü Caitlin Roulston, The Verge'e yaptığı açıklamada "Sydney, 2020'nin sonlarında Hindistan'da test etmeye başladığımız erken dil modellerine dayalı bir sohbet robotunun eski kod adıdır. Bunun bir parçası olarak elde ettiğimiz veriler yeni Bing'in önizleme sürümü üzerindeki çalışmalarımızda bize yardımcı oldu" dedi.

    Microsoft, Bing sohbet robotu çalışmalarına 6 yıl önce başladı Tam Boyutta Gör

    Sohbet robotu fikri 2017'ye dayanıyor

    Microsoft neredeyse 2017'den bu yana Bing'e bir sohbet robotu eklemeye çalışıyor. Şirket ilk denemelerinde Bing ve Office'teki makine öğrenimi teknolojilerini kullanmaya çalıştı ancak istediği sonucu elde edemedi. 2017 ve 2021 yılları arasında birçok iyileştirme yapıldı ve strateji değişikliğine gidilerek Bing'deki farklı sorgulara yanıt verecek Sydney adlı tek bir sohbet robotu oluşturma fikrine geçiş yapıldı.

    Şirkete yakın kaynaklara göre Sydney'in ilk versiyonları çok daha az kişiliğe sahipti. Ancak tüm bunlar 2022 yazında değişti. OpenAI, Microsoft'a oyunun kurallarını değiştiren yeni nesil GPT dil modelini sundu. Muhtemelen henüz duyurulmamış GPT-4 modelinin erken bir versiyonundan bahsediyoruz.

    Yeni büyük dil modeli, 6 yıldan uzun bir süredir diyalog bazlı bir arama motoru oluşturmayı hayal eden Microsoft'un Sydney'de edindiği tüm bilgileri kitlelere ulaştırmak için ihtiyaç duyduğu atılımdı.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    AssetGroup 2 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 3 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 3 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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