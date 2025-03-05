Microsoft, Copilot'u baştan aşağı yeniledi: İşte yenilikler

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Tam Boyutta Gör Microsoft, Copilot uygulamasını Windows 11 ile daha uyumlu hale getirmek için önemli bir güncelleme yayınladı. Yeni Copilot uygulaması, görsel olarak daha modern bir arayüze sahip olmasının yanı sıra, kullanıcı deneyimini iyileştiren bazı önemli değişikliklerle birlikte geliyor. Gelin bu yeniliklere bir göz atalım.

Windows 11 ile artık daha uyumlu

Kaçıranlar için Copilot, ChatGPT'ye benzer şekilde kullanıcılara yanıt verebiliyor, kodlamada yardım edebiliyor, resimleri analiz edebiliyor, resim ve metin oluşturabiliyor, içeriği özetleyebiliyor, kestirmeleri başlatabiliyor ve daha fazlasını yapabiliyor. Şimdi ise AI aracı, Windows 11'e uygun yepyeni bir arayüze kavuşacak.

Tam Boyutta Gör Microsoft'un paylaştığı blog yazısına göre, Copilot artık kullanıcıların birden fazla sohbeti yönetmesini sağlayan bir kenar çubuğu, yerel bağlam menüleri ve tamamen yenilenmiş bir arayüz içeriyor. İlk yayınlandığında yalnızca Copilot web sitesinin bir web görünümü olarak çalışan uygulama, bu yüzden gecikmeler, belirli kullanıcılar için eksik özellikler ve diğer küçük hatalar gibi çeşitli sorunlar yaşatıyordu.

Yeni güncelleme ise bu sorunları büyük ölçüde düzeltiyor. Ayrıca, doğal dil işleme dahil web sürümünde bulunan tüm özellikler artık masaüstü uygulamasında da eksiksiz olarak kullanılabilecek. Yapılan tüm sohbetler ise kenar çubuğunda saklanıyor olacak.

Microsoft, Copilot yapay zekasını Mac kullanıcılarına sundu 5 gün önce eklendi

Şu an için yeni Copilot güncellemesi (sürüm 1.25023.101.0 ve üstü), Insider kanallarında kademeli olarak sunulmaya başladı. Ayrıca Microsoft Store üzerinden sürüm 1.25023.106.0 olarak indirilebiliyor.

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