Microsoft, Copilot'u baştan aşağı yeniledi: İşte yenilikler

Windows 11 ile artık daha uyumlu
Kaçıranlar için Copilot, ChatGPT'ye benzer şekilde kullanıcılara yanıt verebiliyor, kodlamada yardım edebiliyor, resimleri analiz edebiliyor, resim ve metin oluşturabiliyor, içeriği özetleyebiliyor, kestirmeleri başlatabiliyor ve daha fazlasını yapabiliyor. Şimdi ise AI aracı, Windows 11'e uygun yepyeni bir arayüze kavuşacak.
Yeni güncelleme ise bu sorunları büyük ölçüde düzeltiyor. Ayrıca, doğal dil işleme dahil web sürümünde bulunan tüm özellikler artık masaüstü uygulamasında da eksiksiz olarak kullanılabilecek. Yapılan tüm sohbetler ise kenar çubuğunda saklanıyor olacak.
Şu an için yeni Copilot güncellemesi (sürüm 1.25023.101.0 ve üstü), Insider kanallarında kademeli olarak sunulmaya başladı. Ayrıca Microsoft Store üzerinden sürüm 1.25023.106.0 olarak indirilebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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