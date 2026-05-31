    Microsoft, Copilot'un tasarımını yeniledi: Daha sade ve profesyonel

    Microsoft, Microsoft 365 Copilot için yeni bir tasarım duyurdu. Daha sade ve metin odaklı arayüz, Word, Excel ve PowerPoint'te daha tutarlı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

    Microsoft, yapay zeka asistanı Copilot için bir kez daha tasarım değişikliğine gidiyor. Bu kez odak noktası, Word, Excel ve PowerPoint gibi Microsoft 365 uygulamalarında kullanılan Copilot olacak. Şirket, yeni tasarımın daha sade, okunabilir ve uygulamalar arasında daha tutarlı bir kullanım sunacağını söylüyor.

    Yenilenen Copilot arayüzündeki en dikkat çekici değişiklik renklerin büyük ölçüde kaldırılması oldu. Önceki sürümlerde kullanılan canlı renkler yerini ağırlıklı olarak siyah-beyaz ve metin odaklı bir tasarıma bıraktı. Microsoft, bu yaklaşımın okunabilirliği artırdığını ve yapay zekanın kullanıcı karşısında daha az dikkat dağıtıcı görünmesini sağladığını belirtiyor.

    Ayrıca şirket Copilot ile etkileşim kurma biçimini de güncelledi. Yeni "prompt surface" olarak adlandırılan giriş alanı, kullanıcının yazdığı komutlara göre dinamik olarak genişliyor ve farklı seçenekler sunuyor. Kullanıcılar araştırma yapma, belge analiz etme veya görsel oluşturma gibi işlemler için ilgili araçlara doğrudan bu alan üzerinden erişebiliyor.

    Microsoft 365 uygulamalarında Copilot artık ortak bir tasarım diline sahip. Word, Excel ve PowerPoint gibi uygulamalarda yapay zeka aracı aynı konumda, yan panel üzerinden çalışıyor. Böylece kullanıcılar uygulamalar arasında geçiş yaptıklarında benzer bir deneyimle karşılaşıyor.

    Şimdilik bu tasarım değişikliği yalnızca Microsoft 365 sürümüyle sınırlı. Mobil uygulamalarda ve tüketici odaklı Copilot sürümlerinde kullanılan daha renkli arayüz ise varlığını koruyor. Ancak Microsoft'un son dönemde yapay zeka stratejisinde yaptığı değişiklikler, gelecekte diğer Copilot sürümlerinin de benzer bir tasarıma geçebileceğine işaret ediyor.

    Microsoft son aylarda Copilot'un Windows içindeki konumunu yeniden değerlendiriyor. Şirket bazı uygulamalardaki Copilot entegrasyonlarını kaldırırken, kendi yapay zeka modellerini geliştirmeye ve farklı yapay zeka şirketleriyle iş birliklerini artırmaya devam ediyor. 

