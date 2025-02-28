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    Microsoft, Copilot yapay zekasını Mac'lere getirdi ancak Türkiye'de yok

    Microsoft, Mac bilgisayarlar için tasarlanan yeni Copilot uygulamasını sundu. iPhone ve iPad kullanıcılarının yanı sıra Mac kullanıcıları da artık Copilot yapay zekayla etkileşime girebilecek.
    microsoft copilot apple mac Tam Boyutta Gör
    Copilot, Microsoft'un OpenAI teknolojisi üzerine kurulu üretken yapay zeka ürünü. Copilot, ChatGPT'ye benzer şekilde kullanıcılara yanıt verebiliyor, kodlamada yardım edebiliyor, resimleri analiz edebiliyor, resim ve metin oluşturabiliyor, içeriği özetleyebiliyor, kestirmeleri başlatabiliyor ve daha fazlasını yapabiliyor. OpenAI ve Microsoft modellerini içeren Copilot, Apple tarafında şimdiye kadar iPhone ve iPad’de oldu, artık Mac’lerde de bulunuyor.

    Mac için Copilot, macOS 14.0 veya daha yeni sürüm gerektiriyor ve Apple M1 işlemcili Mac’lerde çalışıyor. Microsoft Copilot uygulaması Mac App Store’da ücretsiz olarak kullanıma sunulsa da henüz Türkiye’deki kullanıcılara kapalı.

    Microsoft Copilot için uygulama içi satın alım yok ancak Copilot'un hem ücretsiz hem de ücretli sürümü bulunuyor. En son yapay zeka modellerine erişim sunan Copilot Pro, aylık 720 TL olarak fiyatlandırılıyor.

    Microsoft Copilot Microsoft Copilot Microsoft Copilot Microsoft Copilot Microsoft Corporation Productivity Ücretsiz 18 MB

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