Microsoft, Copilot yapay zekasını Mac'lere getirdi ancak Türkiye'de yok

Mac için Copilot, macOS 14.0 veya daha yeni sürüm gerektiriyor ve Apple M1 işlemcili Mac’lerde çalışıyor. Microsoft Copilot uygulaması Mac App Store’da ücretsiz olarak kullanıma sunulsa da henüz Türkiye’deki kullanıcılara kapalı.
Microsoft Copilot için uygulama içi satın alım yok ancak Copilot'un hem ücretsiz hem de ücretli sürümü bulunuyor. En son yapay zeka modellerine erişim sunan Copilot Pro, aylık 720 TL olarak fiyatlandırılıyor.
Microsoft Copilot Microsoft Corporation Productivity Ücretsiz 18 MBBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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