Microsoft, Indiana Jones'un Xbox çıkışının ardından PS5'e geleceğini doğruladı

Tam Boyutta Gör Microsoft ve Bethesda, Indiana Jones and the Great Circle'ın ilk olarak Xbox'ta piyasaya sürülmesinden sonra resmi olarak PS5'e getiriyor. Bethesda, Gamescom Opening Night Live sırasında Indiana Jones and the Great Circle'ın ilk olarak 9 Aralık'ta Xbox ve PC'ye, ardından 2025 ilkbaharında PS5'te piyasaya sürüleceğini doğruladı.

Xbox'a özel farklı oyunlarda 2025'te PS5'e gelebilir

Indiana Jones and the Great Circle PS5 sürümü önümüzdeki yıl raflarda yerini alabilir. Sektörün güvenilir isimlerinden Nate the Hate, Xbox ve PC sürümlerinin ardından Bethesda'nın PS5 çalışmalarına başlayacağını söyledi.

Ağustos 2024'ün ikinci yarısı Xbox Game Pass oyunları belli oldu 14 sa. önce eklendi

Bethesda'nın planlarına yakın kaynaklar, şirketin PS5'te Indiana Jones and the Great Circle için 2025 Nisan ayını hedeflediğini söylüyor ancak bu tarih geliştirme takvimlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Nate the Hate, "Platforma özel süresinin dolmasıyla birlikte Indiana Jones & the Great Circle gelecek yılın ilk yarısında PlayStation 5'e gelecek" dedi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Microsoft, Indiana Jones'un PS5'e geleceğini doğruladı