Microsoft, Indiana Jones'un Xbox çıkışının ardından PS5'e geleceğini doğruladı

Xbox'a özel farklı oyunlarda 2025'te PS5'e gelebilir
Indiana Jones and the Great Circle PS5 sürümü önümüzdeki yıl raflarda yerini alabilir. Sektörün güvenilir isimlerinden Nate the Hate, Xbox ve PC sürümlerinin ardından Bethesda'nın PS5 çalışmalarına başlayacağını söyledi.
Bethesda'nın planlarına yakın kaynaklar, şirketin PS5'te Indiana Jones and the Great Circle için 2025 Nisan ayını hedeflediğini söylüyor ancak bu tarih geliştirme takvimlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Nate the Hate, "Platforma özel süresinin dolmasıyla birlikte Indiana Jones & the Great Circle gelecek yılın ilk yarısında PlayStation 5'e gelecek" dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.