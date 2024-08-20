Ağustos 2024'ün ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu

Black Ops 6 beta erken erişimi bu ayın listesine eklendi
Aylık ödeme ile 100’den fazla oyuna sınırsız olarak erişim sunan servis, firma tarafından yeni anlaşmalar kapsamında sürekli olarak güncelleniyor. Bu güncellemeler ile servise yeni oyunlar ekleniyor ve bazı oyunlar ise anlaşma bitince çıkarılıyor.
Microsoft tarafından resmi olarak paylaşılan 20 Ağustos 2024 tarihli resmi liste şu şekilde:
- Atlas Fallen (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 22 Ağustos
- Core Keeper (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 27 Ağustos
- Call of Duty: Black Ops 6 Açık Beta – 30 Ağustos
- Star Trucker (Bulut, Konsol ve PC) – 3 Eylül
Yapılan resmi açıklamaya göre Game Pass’ten 31 Ağustos tarihinde çıkarılacak oyunlar ise şunlar olacak:
- Atomic Heart (Bulut, Konsol ve PC)
- Guilty Gear -Strive- (Bulut, Konsol ve PC)
- NBA 2K24 (Bulut ve Konsol)
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.