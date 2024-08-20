Ağustos 2024'ün ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu

Tam Boyutta Gör 35 milyondan fazla abonesi bulunan Xbox Game Pass servisine yeni oyunlar gelmeye devam ediyor. Microsoft, bu sevilen servisi güncel tutmaya devam ediyor. Türkiye’de de büyük bir kullanıcı kitlesi bulunan Xbox Game Pass servisi, Türkiye dahil birçok pazarda oyuncular arasındaki popülerliğini artırmaya devam ediyor.

Black Ops 6 beta erken erişimi bu ayın listesine eklendi

Aylık ödeme ile 100’den fazla oyuna sınırsız olarak erişim sunan servis, firma tarafından yeni anlaşmalar kapsamında sürekli olarak güncelleniyor. Bu güncellemeler ile servise yeni oyunlar ekleniyor ve bazı oyunlar ise anlaşma bitince çıkarılıyor.

Ağustos ayı Xbox Game Pass oyunları belli oldu 1 hf. önce eklendi

Microsoft tarafından resmi olarak paylaşılan 20 Ağustos 2024 tarihli resmi liste şu şekilde:

Atlas Fallen (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 22 Ağustos

(Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 22 Ağustos Core Keeper (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 27 Ağustos

(Bulut, PC ve Xbox Series X|S) – 27 Ağustos Call of Duty: Black Ops 6 Açık Beta – 30 Ağustos

– 30 Ağustos Star Trucker (Bulut, Konsol ve PC) – 3 Eylül

Yapılan resmi açıklamaya göre Game Pass’ten 31 Ağustos tarihinde çıkarılacak oyunlar ise şunlar olacak:

Atomic Heart (Bulut, Konsol ve PC)

(Bulut, Konsol ve PC) Guilty Gear -Strive- (Bulut, Konsol ve PC)

(Bulut, Konsol ve PC) NBA 2K24 (Bulut ve Konsol)

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