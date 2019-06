Microsoft Kablosuz Optik Bluetooth Klavye-Fare İncelemesi

Microsoft'un bugüne kadarki en gelişmiş kablosuz klavye-fare seti olduğunu iddia ettiği Microsoft Wireless Optical Desktop for Bluetooth, isminden belli olduğu gibi Bluetooth teknolojisini kullanıyor.

Oldukça çekici renk kombinasyonuyla süslenmiş klavye ve fare gerçekten çok etkileyici gözüküyor.

Tam Boyutta Gör

Setin kutusundan şunlar çıkıyor:

- Klavye

- Optik Fare

- 4 AA Pil

- Microsoft Wireless Transceiver for Bluetooth (Alıcı-Verici)

- Microsoft Wireless Transceiver Base stand for desktops with USB connector (Alıcı-Verici için masaüstü PC USB bağlantısı)

- Microsoft Wireless Transceiver Base for notebooks with USB connector (Alıcı-Verici için notebook USB bağlantısı)

- Kullanım Kılavuzu

- Kurulum CD'si

Kurulum kısmı Bluetooth'un doğasından dolayı biraz ilginç: Kurulumu yaparken mevcut klavye ve farenizin ve yeni setinizin bağlı olması gerekiyor. Neyse ki tek yapmanız gereken Alıcı-Verici ile konektörünü bağlamanız. Ayrıca ilk yeniden başlatmadan sonra da eski klavye ve farenizi çıkartmamalısınız yoksa işletim sisteminize Login olmak için gereken şifreyi yazamayacaksınız : )

Bu arada eğer bu seti almayı düşünüyorsanız önemli bir uyarı: Fare ve Klavyenizi Windows'unuz açılıp masaüstüne çıkana kadar kullanamıyorsunuz ! Yani ne BIOS'unuzu kontrol edebiliyorsunuz ne de F8 ile girdiğiniz konsol'u !

Sistemi tekrar başlattıktan sonra fare ve klavyenin üzerindeki "Connect Channel" tuşlarıyla ilk bağlantınızı gerçekleştiriyor ve bağlantıyı başkalarının hattınıza girmemesi için güvenli moda geçirebiliyorsunuz. Bu işlemler yaklaşık 3-4 dakika sürebiliyor.

Setteki klavye ve fare çekici görüntüleri dışında çok da farklı değiller Microsoft'un diğer setlerinden. Değişik klasörlere (Resimlerim, Belgelerim gibi) erişim kısayol tuşlarının yanında F1'den F12'ye kadar da şunlar bulunuyor: Help, Undo, Redo, New, Open, Close, Reply, Fwd, Send, Spell, Save, ve Print. Bir de tabii Media Player ile ilgili kontroller mevcut.

Fare ise geniş bir yapıya sahip ve başparmağın olduğu yerde kavisli bir hal almış.

Alıcı-Verici ise 3 parçadan oluşuyor. Ana parça alıcı-verici işini görürken diğer iki parça masaüstü ve notebooklar için gereken bağlantı adaptörü. Masaüstü adaptörü USB çıkışına bağlanıyor ve yaklaşık 1-1,5m.'lik bir kabloyla beşik biçiminde bir yuvaya bağlı. İşte bu yuvaya alıcı-vericinizi yerleştiriyorsunuz. Notebook çözümü ise direkt olarak USB portuna bağlı ve alıcı-verici'yide bu parçanın hemen öbür tarafına takıyorsunuz.

Tam Boyutta Gör

Her ne kadar klavye ve fare ne kadar iyi görünse de Bluetooth'un varlığının sete artı bir şeyler kattığını söylemek çok zor. Fare ve Klavyenizi Windows açılana kadar kullanamıyorsunuz ve komut satırında herhangi bir işlem yapabilmeniz mümkün değil. Bu çok önemli bir dezavantaj. Ayrıca testler sırasında setin 2.4 GHz'de çalışan Panasonic kablosuz telefondan olumsuz etkilendiği görülmüş. Bu telefonlar ülkemizde de yaygın olarak bulunuyor ve kullanıyorlar. Bunun dışında sürücü kurulumunun ardından cihazlar kaldırılıp ikinci defa tanıtılmak istendiğinde sürücü cihazları tekrar görememiş. Tekrar görmesi için sürücünün kaldırılıp en baştan kurulması gerekiyor bu da yanınızda daima PS/2 ya da USB klavye ve fare barındırmanız gerektiği anlamına geliyor.

Fiyatı yaklaşık160$ (Bestbuy.com) olan bu set yerine daha başka kablosuz çözümlere yönelmek mantıklı gözüküyor.

http://www.whiningdog.net/Reviews/PC/Accessories/Keyboards/20021114-MSFTBluetoothKB/