İndirimli gaming mouse, klavye, kulaklık ve aksesuarlar

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İndirimli Gaming Mouse ve Mouse Pad'ler
- Rampage SMX-R33 Lımbo Makrolu Gaming Mouse: 329 TL
- Gigabyte Aorus M2 Oyuncu Mouse: 379 TL
- A4 Tech Bloody W60 Pro S.black Gaming Mouse: 583 TL
- MSI GG CLUTCH GM31 Gaming Mouse: 649 TL
- Kingston HyperX Pulsefire Surge RGB Gaming Mouse: 750 TL
- Logitech G G305 LIGHTSPEED 12.000 DPI Kablosuz Oyuncu Mouse: 993 TL
- SteelSeries Aerox 3 Wireless Ultra Hafif Gaming Mouse: 1.229 TL
- Havit SK862BT RGB Bluetooth Hoparlör: 1.519 TL
- Razer Cobra Pro Kablosuz 30K DPI Gaming Mouse: 1.999 TL
- Razer Viper Ultimate Kablosuz Oyuncu Mouse + Şarj Istasyonu: 2.311 TL
- GamePower GPR300 300*300*3mm Gaming Mouse Pad: 69 TL
- Dexim Surf Heavy Mouse Pad Large - 45X40: 114 TL
İndirimli Gaming Klavyeler
- Havit Gamenote KB870L Rgb Backlit Gaming Mekanik Klavye: 413 TL
- Rampage KB-RX77 Runner Kablolu Rainbow Aydınlatmalı Oyuncu Klavye: 698 TL
- Lenovo Legion K300 RGB Gaming Klavye: 999 TL
- Asus TUF Gaming K3 D/RD Gaming Mekanik Klavye: 1.999 TL
- Logitech G Pro Kablolu Mekanik Rgb Ingilizce Oyuncu Klavyesi: 2.943 TL
İndirimli Gaming Kulaklıklar
- Trust Gxt 310P Radius Gaming Kulaklık-Pembe: 179 TL
- Rampage SN-RX8 Oyuncu Kulaklık: 499 TL
- Gamenote H2002D Kulak Üstü Oyuncu Kulaklık: 748 TL
- Gamepower Fujin 7.1 Surround RGB Gaming Kulaklık: 759 TL
- MSI DS502 7.1 Titreşimli USB Kablolu Gaming Kulaklık: 1.299 TL
- HyperX Cloud Core + 7.1 Oyuncu Kulaklığı: 1.399 TL
- HyperX Cloud II Gaming Kulaklık: 1.699 TL
- HyperX Cloud III Gaming Kulaklık: 2.500 TL
İndirimli Gamepad ve Direksiyon Setleri
- Sarftech Ps4 Siyah Doubleshock Wireless Gamepad: 394 TL
- LOGITECH G F710 Kablosuz Gamepad: 869 TL
- Microsoft Xbox Wireless Controller 9.Nesil Siyah: 1.939 TL
- Thrustmaster T128-P Ps5/pc Yarış Direksiyonu Seti: 9.999 TL
- Logitech G920 Driving Force + Driving Force Shifter Direksiyon Seti: 14.750 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.